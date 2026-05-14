Por la libertad

Lo que callan de la gasolina con etanol

Si es tan bueno el etanol, no debería ser obligatorio su uso; hasta el agua a la fuerza es mala.

Estamos a mes y medio de que, por ley, las gasolinas de Guatemala utilicen 10% de etanol. Tanto los defensores del gobierno como el lobby o cabildeo mercantilista del etanol se han encargado de hablar de los beneficios y bondades del mismo, pero no te dicen todas las críticas y problemas que pueden causar.

El cabildeo del etanol es enorme y poderoso. Es empobrecedor, porque favorece a un grupo a costa del resto de la población.

¿Por qué tiene que ser obligatorio? ¿Por qué no se permite que cada persona escoja si quiere gasolina con o sin etanol y que pague el precio que corresponda? La razón principal de la obligación viene del cabildeo mercantilista de los productores de maíz de Estados Unidos y que ha contagiado al resto de productores de caña de azúcar en países más tropicales. El etanol se puede obtener tanto del maíz como del azúcar. No son iguales en cuanto a la huella de carbono; el de maíz es peor que el de la caña. Pero, igual, el cabildeo en Estados Unidos ha sido tan poderoso que ningún político quiere ponerse en contra de los votantes de los estados que son claves en las elecciones primarias como Iowa, Nebraska, Illinois, Minnesota y otros que producen maíz. Iowa es importantísimo. Así que hay leyes que obligan al uso del 10% del etanol (E10) en las gasolinas, creando una demanda artificial enorme de maíz, elevando los ingresos agrícolas, generando empleos que no existirían en el sector agrícola de productos de maíz, destilerías, transporte y cierta maquinaria. El cabildeo del etanol es enorme y poderoso. Es empobrecedor porque favorece a un grupo a costa del resto de la población. Pero el resto de la población no se da cuenta porque está muy dispersa, mientras que el grupo de cabildeo es muy unido y poderoso.

Eso no te lo dicen los que te obligan a usar etanol en la gasolina ni te dirán que con la mezcla de E10 en la gasolina recorrerás menos kilómetros por tanque. Algunos están presionando para que se use E15 y el rendimiento baja un poco más, además de que en verano causa mayor contaminación ambiental. Por ello, en verano, debido al calor, está prohibido en Estados Unidos; hay más evaporación. En países tropicales es peor. Tampoco te dicen que el etanol es higroscópico, es decir, absorbe agua, y por esto es más corrosivo que la gasolina sin etanol. Así se pueden deteriorar mangueras, sellos y partes de motores antiguos. Los motores más sensibles suelen ser los de lanchas, cortadoras de gramas, motos y automóviles viejos. Es obvio que el mercado agrícola se ha distorsionado debido al enorme cabildeo de los productores de maíz, dado que incrementa el precio de este, aumenta los costos de los alimentos (ya lo dijo en su momento un residente de una gran empresa industrial de alimentos), tanto para humanos como para el ganado, e incentiva monocultivos. El debate ha sido intenso y continúa.

Los ambientalistas que defienden el etanol en la gasolina tampoco han sido del todo sinceros. La realidad es que hay que analizar el ciclo de vida completo, lo cual implica incluir todo lo relacionado con la producción de etanol desde el cambio en el uso del suelo (donde antes había bosques u otros cultivos, ahora hay campos enormes de cultivo de maíz o caña de azúcar), siguiendo con el uso de fertilizantes y pesticidas, diésel para la maquinaria agrícola, electricidad, transporte y una gran cantidad de consumo de agua. También ocurre contaminación de ríos y lagos, o mares donde desembocan estos ríos.

No nos engañemos. Comenzaremos a utilizar una mezcla que no necesariamente es tan beneficiosa como la han promovido. Han callado todos los problemas, pero en especial, los intereses mercantilistas políticos detrás de la obligación de su uso. Si es tan bueno el etanol, no debería ser obligatorio su uso; hasta el agua a la fuerza es mala.