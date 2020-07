Lo sanitario, lo económico y el sistema de justicia

Las autoridades reportaron el viernes 17,096 casos activos, 880 personas fallecidas y 3,315 personas recuperadas. Los indicadores claves dicen que ha habido 1,235 casos de contagio y 52 fallecidos por cada millón de habitantes, y que la tasa de recuperación es 15.57%, que es muy baja si lo comparamos con varios países del continente americano. Algo está pasando que no permite que haya una recuperación más rápida.

La reapertura económica no solo es necesaria, sino que es viable por regiones y por giros de negocios. José Santiago Molina

El nivel de información que proveen las autoridades, permite proponer cuales disposiciones presidenciales (que limitan la locomoción y el trabajo), puedan ser diferentes por departamentos y hasta por municipios. También permite que la CoPre Covid pueda desarrollar planes de trabajo a la medida con corporaciones municipales, con gremios del sector empresarial y con quien pueda sumarse a proyectos como el de MuniGuate de zona 18 que inició el 2 de julio. Es una forma de atender mejor y más rápido a quienes inicien con síntomas de coronavirus y puedan hacer su tratamiento en casa.

Después de 16 semanas difíciles puedo concluir que la reapertura económica no solo es necesaria sino que es viable por regiones y por giros de negocios. La ayuda económica que el gobierno ofreció a inicios de abril vía diferentes programas con fondos que avaló el Congreso y que se pagarán con préstamos de largo plazo, empezaron a llegar a su destino durante el mes de junio. No es fácil el funcionamiento de las instituciones públicas y en parte por eso se dio el retraso en su ejecución. Sin embargo, eso no es suficiente. Es necesario autorizar que todos los negocios vuelvan a funcionar pronto porque está a la vista en las calles y en datos del IGSS el desempleo que la pandemia ha provocado. También hay información generada por el Banguat y por instituciones serias de análisis económico tanto locales como internacionales del gran impacto en la economía. El de desempleo es enorme y eso que no se sabe con certeza el impacto en el sector informal que es la mayoría.

Se puede reactivar la economía siguiendo los protocolos sanitarios. Hay giros de negocios que están listos desde hace varias semanas. Las empresas deben ser responsables del cumplimiento de esos protocolos pero principalmente las personas debemos ser responsables de nosotros mismos en los cuidados sanitarios mínimos y básicos como el distanciamiento social, el lavado de manos con frecuencia y el uso de la mascarilla. Para ir al trabajo también es necesario el transporte público. En el caso de la ciudad de Guatemala el TransMetro y el TransUrbano ya hicieron los ensayos.

El daño económico causado por la pandemia es aún incalculable y en algunos casos irreparable en el corto plazo. Desafortunadamente a algunos les tocará empezar de nuevo. Pero para empezar de nuevo y para seguir hay que tener condiciones apropiadas partiendo del financiamiento y las reglas claras. Hay que hacer correcciones en lo fiscal y hay que entrarle a fondo a la transparencia y a la corrupción para tener mejores instituciones públicas.

Hay que salir del silencio a opinar y a proponer sobre el sistema de justicia. Se necesitan esas reglas claras para salir del problema creado por la pandemia. Debe haber ley y orden. Aún no hay Magistrados de CSJ y Apelaciones electos como lo ordena la Constitución (Octubre 2019). La justicia se politizó. No es posible que una corte creada en 1985 para defender la Constitución tenga más poder que los 3 Organismos de Estado. Hay que revisar las sentencias de la CC desde octubre 2019 porque ahí se origina el problema actual de elección de Magistrados CSJ. No se puede ser juez y parte porque debe existir la imparcialidad. Es un tema de ética. El Congreso debe elegir Magistrados probos, sin tachas y ojalá admirables, pero eso le toca al Congreso, y a la ciudadanía vigilar.