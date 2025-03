Catalejo

Los futplayistas cumplen con clasificar a un mundial

Alegría por viaje al mundial de los futplayistas

La selección nacional de futbol playa clasificó el viernes al mundial de ese deporte, con lo cual se logró el sueño de tener un equipo guatemalteco en cualquier rama del futbol. Aunque es injustamente poco apreciada por las autoridades deportivas locales —ahora sí llenas de halagos, por supuesto— sus participaciones le han logrado el aprecio de los aficionados chapines. Ha ido a once torneos de Concacaf, en los cuales sumó 106 goles a favor y 91 en contra, y obtuvo el tercer lugar en Costa Rica. Para clasificar, esta vez ganó sus juegos contra ticos, mexicanos y salvadoreños. Por ello su triunfo no puede ser válidamente calificado de suerte, sino de una preparación y calma cuando tenía resultados adversos, como fue ese mismo día contra las islas Bahamas.



Su viaje será largo: dos días y medio de vuelos, escalas y esperas. Las islas Seychelles se encuentran frente a la costa de África, en el océano Índico, y tienen un adelanto horario de diez horas. Las seis de la mañana de aquí son las cuatro de la tarde de allí. Por todo eso, su salida del país debe permitirles llegar unos tres días previos al inicio del torneo, para descansar en alguna de las bellas playas de ese grupo de islas. Ojalá la delegación de autoridades deportivas esté integrada por quienes verdaderamente tienen lugar, y carezca por completo de aquellos invitados especiales, parientes sanguíneos, políticos o “por motivos del corazón”. Esos boletos extras no los pagará la FIFA, con toda seguridad.



Al estar en un mundial, con representantes de países donde ese deporte tiene todo el apoyo, entre España, sus posibles rivales estarán entre Brasil, Chile, España, Italia y Portugal, todos ellos pesos pesados en ese deporte. Entonces, la meta realista debe ser pasar a la segunda ronda, y si no es posible, ganar un partido u obtener resultados, aunque contrarios, apretados para quienes ganen. Los nervios deben estar de acero. El apoyo y las “buenas vibras” de los aficionados chapines los acompañarán sin falta. En vista de la calidad del futbol de playa, ojalá sus jugadores reciban mayor apoyo.



Misterioso accidente de Samuel Pérez

Samuel Pérez, el diputado inmaduro, en un lío.



Bernardo Arévalo seguramente se molestó al enterarse del vuelco de un carro donde iba Samuel Pérez, ahora de 33 años (solo cuatro años más de los de mi nieto mayor), quien por razones tan misteriosas como ese accidente se convirtió en el presidente del Congreso más joven desde 1945 y obtuvo el récord de permanencia breve en el cargo, de apenas unas pocas horas. Fueron suficientes para permitirle entregar la banda presidencial al mandatario electo por una mezcla de apoyo a su favor en la segunda vuelta, por ser hijo del presidente Juan José Arévalo y como voto en contra de Sandra Torres, ya en actividades para participar en una elección, esta vez en 2027.



A pocas horas se sabía del informe de los bomberos, calificado de falso por el gobierno en un informe con enormes letras rojas. Un mensaje anónimo de redes sociales lo señaló de ir ebrio y llevar a una señora con quien había sido visto en La Antigua la noche del viernes. Ayer, afirmó por la misma vía estar en su casa solo con unos rasguños, otra rareza porque el automóvil derribó un poste en Milpas Altas y las fotos lo muestran volcado. Es otro misterio cómo regresó a la capital, y no se sabe si es vehículo oficial, porque no llevaba chofer, y a quién llamó para ser trasladado. No quiso hacerse la prueba de alcoholemia y todo ello, junto, va en su contra y afecta a su jefe partidista.