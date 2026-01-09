Catalejo

Los hechos históricos tienen similitudes hoy

El ataque fuera del derecho internacional tiene explicación pero permite acciones similares de Rusia con Ucrania y China con Taiwán.

Cuando Hitler atacó Polonia, en 1939, su ego y fuerza militar hacía imposible su derrota. Europa cayó en fila, menos Inglaterra. Cuando Japón atacó Pearl Harbor, en 1941, sólo su estratega Yamamoto dijo haber “despertado el tigre dormido”. Ambos no pensaron en el paso del tiempo y se lanzaron a pelear en demasiados frentes. Perdieron la guerra. Hoy, la eliminación de Maduro tomó pocas horas. Trump y su gente están entusiasmados, pero eliminó el chavismo y se alió con sus principales compinches, Delcy Rodríguez, la presidenta; su hermano Jorge, Diosdado Cabello, arquitectos del desastre de Venezuela. La captura de barcos con bandera rusa y petróleo provocó una similar reacción de Putin con barcos estadounidenses. Eso es ciertamente peligroso.

Han pasado muy pocos días desde el 3 de enero y ya comienzan a asomarse situaciones inesperadas y peligrosas.

El ataque fuera del derecho internacional tiene explicación pero permite acciones similares de Rusia con Ucrania y China con Taiwán, los otros dos miembros del trío de países militarmente más poderosos del mundo, sino a la ruptura de esa virtual alianza. Respecto a América Latina, Washington ya habla oficialmente de ser su dominio. La división entre países con gobiernos alineados ideológicamente —El Salvador, Chile, Ecuador, Argentina— y otros con tendencia hacia el socialismo en cualquier porcentaje, los obligará a acercarse a las otras potencias, lo cual abrirá una etapa de resultados imposibles de predecir. Esta evidencia me parece clara y no tiene relación alguna con los criterios ideológicos tanto de analistas como de ciudadanos comunes.

Un factor adicional terrible es la pertenencia de armas nucleares en países cuya idiosincrasia y odios a veces multicentenarios, así como el valor otorgado a la vida humana por motivos religiosos no cristianos. Conforme pasan los días y se afianzan las posiciones, por causa o por efecto, el mundo se encuentra cada vez más cerca de una confrontación, y si todo se sale de control, a una destrucción. No es alarmismo, sino señalamiento de una posibilidad ya no tan lejana, y menos imposible, como era hasta hace pocos años, no más de cincuenta. Y por supuesto, las características de personalidad e incluso hasta de normalidad cerebral de los líderes y de quienes se encuentran cercanos a ellos. ¿Qué pasará? Lo más seguro es que quién sabe, dice el viejo proverbio.

Por aparte, llama la atención cómo esas potencias actuarán para buscar apoyos, para lo cual tienen dos posibilidades: la fuerza militar impuesta, la colaboración económica en condiciones aceptables para el mejoramiento del nivel de vida de quienes quieren convencer. Esto, claro, será al principio, porque la Historia demuestra la mayoría de casos de fuerza bruta. Las tendencias ideológicas en los países pequeños no podrán ser aplicadas ni defendidas de manera pura. Absurdo e imposible. Ya se inició una nueva realidad a partir del 3 de enero, pero su afianzamiento requerirá sin duda alguna el paso de algunos años, como lo prueba el caso de Ucrania. Lo ocurrido en cualquiera de los países del mundo —eso sí es novedoso— repercutirá en el resto del planeta.

Aclaración

En el Catalejo del lunes anterior identifiqué erróneamente al señor Antonio Malouf como ministro de Energía y Minas, firmante de un acuerdo multimillonario con Rusia “la semana pasada”, por lo cual lamento las molestias y ofrezco disculpas. Integró el gabinete del gobierno anterior, pero ahora se dedica a sus empresas. La afirmación fue atribuida al importante analista estadounidense John Mearsheimer, profesor de ciencia política de Chicago y autor de muchos libros sobre relaciones internacionales. Sin embargo, es un invento malintencionado hecho con inteligencia artificial y eso comprueba el riesgo de admitir como ciertas las afirmaciones de esa tecnología.