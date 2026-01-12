Desarrollo de país

Los vientos del norte llegan a Venezuela

En casi 27 años salieron del país a buscar como sobrevivir 7.9 millones de venezolanos.

Cuando desperté el sábado 3 de enero a las 6 a. m., tenía 257 mensajes en WhatsApp. Quizá 90% de los mensajes era sobre lo que en redes y en medios se informaba o comentaba sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Lo interesante es que los mensajes no solo eran de familiares, amigos y grupos de WhatsApp de Guatemala, sino que también de amigos de varios países del continente, incluidos algunos amigos venezolanos que viven en el extranjero.

Trump y su gobierno no darán marcha atrás en esa lucha contra el narcoterrorismo.

Qué impactantes fueron ese día y el resto de la semana, conociendo la capacidad y la ejecución de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, que “en menos de lo que canta un gallo” se llevaron a Maduro y Flores desde una de las residencias presidenciales en Caracas hasta la cárcel en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.

Desde hace meses se venía sabiendo que el presidente de los Estados Unidos había ordenado un despliegue marítimo en aguas internacionales al norte de Venezuela, con el objetivo de detener el envío de drogas a la unión americana. De hecho, eliminaron algunas lanchas que, reportaron, llevaban esa mercancía ilegal. A la vez, habían trabajado desde que se inició el gobierno número 47 (el segundo de Donald Trump) en conseguir la ley contra los carteles de narcotráfico, declarándolos terroristas. También, simultáneamente, acusaron a Nicolás Maduro de ser el jefe del Cartel de los Soles, ofreciendo una recompensa de US$50 millones por su captura.

Hay varios países del hemisferio que han apoyado a los Estados Unidos por lo que hicieron y hay otros que no, incluyendo rivales políticos en Estados Unidos. Los que no lo apoyan argumentan sobre la soberanía y el derecho internacional, y los que lo apoyan piden que en Venezuela se restablezca la democracia, el Estado de derecho, la certeza jurídica a las inversiones y que hagan un plan de desarrollo económico para sacar de la pobreza a una inmensa mayoría que llegó a eso producto de la gestión de Chávez y de Maduro bajo el padrinazgo político de Cuba en el llamado socialismo del siglo XXI. De todo lo que he leído, podría resumir que el resultado de casi 27 años es que lograron que salieran del país a buscar cómo sobrevivir 7.9 millones de venezolanos, una economía reducida al menos 28%, 60 mil empresas expropiadas, 25 mil detenciones políticas, 400 medios censurados y cerrados, 90% de pobreza, tres elecciones no reconocidas, la moneda local desaparecida y un salario mínimo mensual similar al de Cuba.

Desde la primera conferencia de prensa del presidente Trump y los secretarios de Estado y de Guerra indicaron que ya tenían comunicación con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina, y que los tres temas a trabajar son: 1) Encaminar el país a la democracia, 2) detener el envío de drogas, 3) inversión en la industria petrolera con capital de Estados Unidos y de otros países. Se sabe que las reservas de petróleo de Venezuela son inmensas y que, trabajando bien eso, la riqueza podría retornar a los venezolanos.

La conversación de estos nueve días ha sido: “¿Y qué va a pasar con Colombia, México y Cuba”?, que son los países de los que Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, han comentado y sobre lo que los mandatarios de Colombia y México han respondido.

Quién sabe qué va a pasar durante 2026 en el hemisferio, pero de lo que estoy seguro es que el presidente Trump y su gobierno no darán marcha atrás en esa lucha contra el narcoterrorismo y, a la vez, buscando acabar con la injerencia de China y Rusia en el hemisferio, y de Irán, como se reporta en el caso de Venezuela. Muchos decimos que por fin los Estados Unidos le están dando la importancia del caso al hemisferio occidental.

¡Ánimo, Venezuela! ¡A retomar el rumbo porque sí se puede!