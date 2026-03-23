Desarrollo de país

Los vientos soplan a un gran futuro con Cacif

El sector productivo aporta más del 90% al producto interno bruto.

La iniciativa Shield of the Americas o Escudo de las Américas, en español, fue lanzada el 7 de marzo en Doral, Florida, por el presidente de los Estados Unidos, acompañado por el secretario de Guerra y por el secretario de Estado. La iniciativa es una coalición militar y de seguridad regional diseñada para fortalecer la seguridad fronteriza, combatir las organizaciones criminales transnacionales, los carteles del narcotráfico y la migración ilegal. Ese evento reunió a 12 lideres conservadores del hemisferio (El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Argentina, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Guyana, Trinidad y Tobago y Chile). El secretario Marco Rubio dijo que América Latina es una prioridad para el Gobierno estadounidense. Fue notoria la ausencia de los presidentes de México, Colombia, Brasil y Guatemala, entre otros.

El sector privado debe ser el socio estratégico de los vientos del norte.

Los vientos que soplan del norte están siendo muy claros en esta parte del mundo, y en el caso de Guatemala, también lo son los mensajes que ha traído el nuevo encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos. En la parte económica, Estados Unidos ve con claridad y sustento que se necesita crecer en inversiones para que, de esa manera, el país sea próspero y se reduzca la pobreza. El aliado estratégico debe ser el sector empresarial. Pero también reconoce que hay debilidades en infraestructuras, como la de puertos y carreteras, que son fundamentales que vayan de la mano con el crecimiento económico. El sector productivo en Guatemala aporta más del 90% al producto interno bruto (PIB), por lo que lo hace “el actor de la economía”. Guatemala no es como México, por ejemplo, donde empresas públicas, como Pémex, aportan un porcentaje importante al PIB.

En Guatemala, buena parte del sector productivo forma parte del sector empresarial organizado, conformado por empresas de todo tamaño agrupadas en asociaciones o gremios, y estos en cámaras empresariales. El papel de los gremios en una sociedad es fundamental para su desarrollo. En el mundo político, la interlocución ordenada con sectores claves de la sociedad es crucial para el bienestar del país, y el sector económico es uno de ellos. Es a nivel de los gremios empresariales que emergen las propuestas económicas de largo plazo, que suelen ser dirigidas para dicho bienestar.

También es fundamental el papel que los gremios y las cámaras empresariales juegan como fiscalizadores de la gestión pública. Es visible esa fiscalización desde los espacios en que participan, que no solo es con opinión, sino que también con propuesta. Los gremios y las cámaras se vuelven el canal de expresión de las empresas en temas que afectan tanto a los negocios y sus colaboradores como a la población en general. De eso hay muchos ejemplos.

Cuando se habla del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), el comité que agrupa cámaras empresariales, que fue fundado hace 69 años, hay que considerar que a través de la estructura se representa a muchísimas empresas, de las cuales alrededor del 75% son pequeñas y medianas. El sector empresarial organizado es muy dinámico, es muy activo y es de mucha participación de los interesados. Puede ser que hayan pasado unos cinco mil empresarios por sus directivas. Cacif representa generaciones que han logrado entre todos ser parte fundamental del pilar económico que genera desarrollo, incluyendo aportar los impuestos con los que funciona el sector público. Impulsar la competitividad, defender el Estado de derecho, abogar por la certeza jurídica y fomentar un entorno positivo para los negocios y para la inversión son los objetivos más importantes del Cacif y las cámaras. El sector privado debe ser el socio estratégico de los vientos del norte.