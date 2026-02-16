Catalejo

Maleantes continuarán acosando a Chepe Zamora

Lamentablemente, Jose Rubén Zamora aún sigue a merced de las garras de la inhumanidad

de Porras y Curruchiche.

El viernes anterior comenzó la nueva y feroz última batalla ilegal e inmoral para impedir la permanencia domiciliaria del periodista José Rubén Zamora Marroquín. Sus encarnizados enemigos, encabezados por Consuelo Porras, la fiscal general, junto con su esbirro Rafael Curruchiche, a pocos minutos de la orden del juez Maximino Morales lanzaron una nueva acción canallesca para dejar fuera la decisión de este último. Sin embargo, fracasaron a causa de la valentía y el respeto a la ley del funcionario judicial. Esto significa, una nueva intentona para mantener presa a la víctima de la sed de venganza de ambos. Y demuestra además que quien ha estado cuatro años encerrado de forma vergonzosa para el sistema jurídico de Guatemala podría seguir atrapado por maleantes.



Pero no fue el único caso de abuso descarado de quienes estaban convencidos de una victoria beneficiosa para los pertenecientes a grupos oscuros, ilegales y dispuestos a romper el orden jurídico del país. Por la tarde ocurrió otro ataque gracias a la violenta, ilegal y criminal irrupción de hombres enmascarados y armados de ametralladoras, mientras se realizaba la segunda vuelta electoral del Colegio de Abogados, en donde se apoderaron y fotografiaron documentos de la elección, cuya victoria constituyó una clara derrota de los grupos oscuros, y al mismo tiempo un muy merecido fracaso para quienes se han burlado de la ley en la manera más clara. Esta derrota fue total, sin dudas, pero no por eso libre de la necesidad de comenzar una lucha para lograr el regreso de la normalidad.



El sábado también se conoció otra abominación: el súbito divorcio entre la innombrable Consuelo Porras, cabecilla del Ministerio Público, y Walter Mazariegos, el peor de todos los rectores de la Universidad de San Carlos. De pronto ella descubrió las ilegalidades e inmoralidades de quien por muchos años encabezó la Facultad de Humanidades. Sin duda, los nuevos escogidos serán de la misma horda o chusma, grupo violento, sin jerarquía. Ella plagió su “tesis doctoral” y se caracteriza por su malcriadeza e irrespeto generalizados. Penetró al MP rodeada de entes nefastos como Rafael Curruchiche, cuyo único papel es burlar la ley y castigar con cuatro años de acusaciones falsas —caso de Zamora—, torturándolo psicológicamente e impidiéndole su defensa.



En resumen, es débil el arresto domiciliario para la víctima de un gobierno nefasto y otro sin la entereza de actuar ante la ilegalidad del Ministerio Público. Este cargo era ilegal y los dos predecesores también, por lo cual es falso, y ante el eminente final del mismo, necesita agarrarse de otro “hueso”, como se dice popularmente. Por eso quiere apoderarse de la Corte de Constitucionalidad, institución desprestigiada, junto con Leyla Lemus, cuya trayectoria mancha al gremio de abogadas. No hay duda del envío de esbirros para sacar de nuevo y violentamente a Zamora, quien merece constantes protestas de entidades nacionales e internacionales de prensa y, en el caso de Estados Unidos, cumplir la promesa de no permitir irregularidades de este nivel.



Es notorio el ataque constante en casi todo el mundo contra la prensa independiente. El diario elPeriódico, fundado por Zamora, sucumbió ante la ignorancia generalizada de los extremos ideológicos, caracterizados por considerar enemigos, no adversarios, a quienes señalan opiniones diferentes. En el caso de Guatemala, además, es patético y por ello causa dolor, tristeza, al incluir acciones ridículas mezcladas con maldad. Ciertamente la prensa y los comentaristas se equivocan varias veces, pero eliminar a quienes la practican es un tiro en las cuatro extremidades perisodáctilas. A Chepe, le digo: has mantenido una posición digna y en pocas semanas terminará tu sufrimiento.