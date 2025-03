Por la libertad

¿Más gobierno, más ineficiencia?

Hoy en día, los diferentes gobiernos del mundo se han llenado de actividades que no les son propias.

El otro día, unos amigos me preguntaron por qué criticaba tanto al gobierno y lo consideraba ineficiente. Les respondí que, por naturaleza, es ineficiente. De hecho, el gobierno se formó precisamente con el objetivo de impartir justicia y seguridad a quienes no respetan la vida, propiedad y libertad de los demás miembros de la comunidad, así como de defenderse de agresiones externas. Se suponía que habría más eficiencias si los jueces se especializaban en justicia y los elementos de seguridad, en defensa y armas, mientras el resto de la comunidad se concentraba en la producción de bienes y servicios, principalmente agrícolas al inicio. Con el tiempo, a medida que las ciudades crecieron, el gobierno asumió más y más funciones que no le correspondían.

Cuantas más funciones tiene un gobierno, más corrupción surge y el gobierno se llena de oportunistas en búsqueda de rentas.

Hoy en día, los diferentes gobiernos del mundo se han llenado de actividades que no les son propias. Antes, mantener al gobierno en su función original implicaba impuestos muy bajos. Sin embargo, en algunos países, los impuestos han llegado a ser confiscatorios. Las ineficiencias crecen día a día. Se necesitan personas para recaudar impuestos, y no son solo unos pocos, sino una complejidad de ellos; luego hay gente para asegurarse de que se cumplan y, además, se mantiene una gran burocracia para manejar las diversas dependencias del gobierno. En el proceso, a veces más de la mitad de lo recaudado se pierde en burocracia. De lo que se gasta o invierte, mucho se pierde en tiempos de planificaciones, licitaciones, aprobaciones, construcciones y ejecución. Si encima de todo pones al frente de cada cartera a personas que no son expertas, la situación se complica aún más.

Cuantas más funciones tiene un gobierno, más corrupción surge y el gobierno se llena de oportunistas en búsqueda de rentas. Se descuida su función principal, que es garantizar la seguridad y justicia, desperdiciando recursos en otras tareas que las personas en el sector privado pueden realizar mucho mejor. Las ineficiencias crecen día a día y es difícil detenerlas. La inercia de un gobierno en expansión hace que cada vez sea más difícil controlar a quienes allí trabajan. Aparecen plazas fantasmas ocupadas por personas que ya no existen y proyectos políticos que solo interesan a un pequeño grupo de corruptos que viven de los gobiernos.

Por eso es tan interesante lo que está ocurriendo en Argentina con el gobierno de Javier Milei, donde están logrando reducir el enorme gasto público al identificar una cantidad de gastos fraudulentos. Otro ejemplo es lo que sucede en Estados Unidos, donde el Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge, en inglés), bajo la dirección de Elon Musk, ha descubierto numerosos fraudes, pensionados inexistentes y gastos ridículos en los primeros meses del gobierno de Donald Trump.

En Guatemala, por ejemplo, reparar un derrumbe en la principal autopista de la carretera de Palín a Escuintla ha costado una fortuna. Lo peor es el daño y costo ocasionados por los retrasos, ya que se espera que esté lista casi un año después de su colapso. Ni qué decir del paso en esa misma carretera frente a Bárcenas, km 17, que colapsó en agosto de 2023 y aún no ha sido reparado del todo.

Existen muchos ejemplos de ineficiencias, no solo en infraestructura. Hospitales deficientes, educación pésima, basura por doquier, tráfico inaceptable, regulaciones absurdas y mucho más. Y todavía hay quienes piden que el gobierno asuma más funciones y haga más. Mientras tanto, en aquello que sí debiera actuar vemos que hay justicia tardía, policías corruptos, delincuencia activa, homicidios en aumento, violación a la propiedad privada, etc. La historia es clara: el exceso de gobierno no resuelve problemas, los agrava.