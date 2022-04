Más sobre los pasaportes

La semana pasada escribí un artículo, en este medio, titulado Pasaportes. Comenté en el mismo que el Instituto Guatemalteco de Migración está tardando demasiado tiempo en entregar un nuevo pasaporte o sustituir el actual. Las citas para ir a que le emitan a uno el pasaporte están durando hasta diez meses. También comenté lo que tarda la embajada de Estados Unidos en otorgar las visas para visitar ese país. Pues bien, recibí comentarios variados sobre este artículo y en especial sobre las experiencias de algunos amigos y quiero transmitirlas.

El primero es muy positivo, quien, omitiendo su nombre, me escribió lo siguiente: “Sobre tu último artículo… Hace unos 10 años decidí que ya no quería viajar. Aeropuertos, aduanas, migración, que casi me desnuden, hoteles, taxis, carros de alquiler… ya no. Se venció mi pasaporte y la visa gringa. No me importó. Este mes, por asuntos médicos, resultó que tengo que viajar de emergencia a Houston. Había oído historias terribles de los trámites y el tiempo. Tanto que lo que tú escribiste era una buena versión. No tenía para dónde, había que hacerlo. El pasaporte me lo dieron en unos 30 minutos y otros tantos de vueltas y colas. Personal amable, eficiente, atento, respetuoso, sonriente… Instalaciones amplias, limpias, todo funcionaba nítido. Con la visa fue lo mismo. La entrevista duró menos de 10 min. A veces hay sorpresas agradables”.

Quise reproducir este comentario porque ante una emergencia sí están dando los pasaportes rápidamente, lo cual me ha parecido adecuado. Sin embargo, creo que no debería darse rápidamente por excepción, sino que debería darse rápido a cualquier persona que lo requiera en el momento en que lo necesite, por la razón que sea. Sé de personas que han dejado de atender algunos asuntos profesionales o familiares por no tener su pasaporte. Y eso que me enteré de que, si uno llega un día antes de viajar, con boleto en mano, te dan tu pasaporte. Pero pocos se atreven porque es un riesgo quedarse con un boleto que luego necesitarás cambiar de fecha pagando una multa que, en algunos casos, están casi tan costosas como el mismo boleto.

El otro comentario que recibí fue confirmando el tiempo que está tomando actualmente Migración para dar las citas. En efecto, gente que ha solicitado su pasaporte y que están tardando demasiado para que le den la cita a modo de renovarlo. Gente que está muy molesta porque esto debería ser algo sencillo, un trámite fácil como lo fue durante muchos años. Siempre que renové mi pasaporte en el pasado lo hicieron en el mismo día, tal como lo dije en el primer comentario, con gente muy amable y en una forma expedita. Por eso, sugiero que para evitar molestias y servir mejor a los guatemaltecos los pasaportes se emitan por 10 años como se hace en otros países. Que la gente pueda tener un pasaporte con más hojas. Otra sugerencia es que el sello que ponen en migración cuando uno entra y sale se reduzca a la mitad, para que no se llenen tan rápido las hojas de este. O bien, que dejen de ponerlo. En otros países ya no te sellan el pasaporte. Todo se maneja electrónicamente. Podríamos modernizarnos aquí también. No es tan difícil.

En cuanto a las visas americanas, considero que no hay interés en otorgar muchas, por eso el tiempo es tan tardado para renovarlas. Pienso que si Estados Unidos de América otorga más visas, tendrían menos problemas de inmigrantes ilegales. Podrían saber quiénes entran y en qué condiciones. Lo mismo si logran ampliar las visas de trabajos temporales. Justo ahora hay una enorme escasez de mano de obra en toda esa gran nación.