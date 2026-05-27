Catalejo

Meditaciones acerca de libertad y democracia

La ausencia de ese diálogo provoca el simplismo de los criterios.

Hace algún tiempo, el culto expresidente Alejandro Maldonado Aguirre tuvo a bien obsequiarme un libro propio integrado por diversos aforismos, es decir pensamientos individuales a lo largo de la Historia. Uno de ellos es la libertad humana, muy actual y analizado en la actualidad. Es un concepto filosófico, político, ideológico y religioso, por tanto variado y a veces contradictorio. En ese libro, el autor demuestra su amplio campo de conocimiento y los reproduce, con el fin de lograr el análisis, no la aceptación o rechazo ciegos, y desea afianzar o cambiar total o parcialmente la posición de alguien, ya sea por interés propio o porque acepte sin meditación alguna posición extrema. Me parece útil señalar algunos criterios, porque mezclan Derecho, Filosofía y Democracia.

La discusión serena sobre libertad y democracia lleva a buscar una nueva ideología basada sobre sus defectos y virtudes.

Empiezo: El fin del estado es en verdad la libertad. Baruch Espinoza, holandés, siglo XVII. El hombre ama la libertad, pero la teme. Emil Cloran, filósofo rumano. De la libertad absoluta se desciende al poder absoluto. Simón Bolivar. Libertad y liberalismo son términos tan ambiguos, con tantos significados, que cualquiera de derecha o izquierda puede ser llamado liberal. Mauro Barberis. Italiano, filósofo del derecho. La fiebre libertaría por ofuscación desnaturalizó y extendió indefinidamente el dominio de la libertad, hasta incurrir en el contrasentido de llamar libertad al uso y abuso de la fuerza económica. Juan Carlos Smith, argentino, contemporáneo. Vivir es sentirse forzado a ejercitar la libertad. Ortega y Gasset, filósofo español.

Otros: Nos vemos obligados a limitar ciertas libertades para que las fundamentales sean más seguras. Jorge Xifra, politicólogo español. Libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Madam Roland, siglo XVIII, decapitada tras la revolución francesa. Respecto a la democracia: es necesario que además de instituciones democráticas haya demócratas. Raul Alfonsin, expresidente argentino. Los partidos no median sino mediatizan la voluntad popular. Ricardo Combellas. Toda democracia ha de ser simultáneamente social, civil y política o resignarse a no ser democracia. Ricardo Rafael, analista y académico mexicano. Hay que cuidarse de no pasar del nepotismo de la autocracia al absolutismo de las democracias. Jorge Alberto Diéguez, guatemalteco.

Tener razón no depende de tener mayoría (incluso una estupidez mayoritaria) que consiste en querer tener la razón además de la mayoría. Daniel Innerarity, político español. Cualquier desvió del laissez sino es dictado por un gran bien es un mal indudable. John Stuart, siglo XVIII. Cuando la criminalidad se organiza se convierte en un estado dentro de otro estado. Enzens y Berger, literato y periodista alemán. Las ideologías son densos velos que hacen que miremos sin ver. Bauman, Polonia, contemporáneo. La voluntad del pueblo fuera de la constitución es tan despótica y tiránica como la ilimitada de un solo dictador. Segundo Linares, argentino. A fuerza de hacer contrato y atesorar dinero hay quien llega a imaginarse que tiene buena cabeza y que sirve para gobernar. Jean de la Bruyére, siglo XVII.

Como es evidente, creo yo, las ideas son ciertas o equivocadas según la época y permanecen a lo largo del tiempo. El objetivo de este artículo y con toda seguridad del licenciado Maldonado Aguirre es exponer puntos de vista útiles para analizar, ampliar el pensamiento propio, rechazar o aceptar total o parcialmente algunas. Deben ser motivos de intercambio de ideas no de discusiones violentas con peleas y altercados. La ausencia de ese diálogo provoca el simplismo de los criterios, lo cual no significa necesariamente un intercambio profundo, complejo y difícil de entender. Algunas de las frases escogidas parecen haber sido escritas ayer porque encajan en la situación política y económica sufrida en todo el mundo por el ser humano actual.