Miembros del Directorio del FMI en Guatemala

En 1967 se inauguró la agencia del Banco de Guatemala y biblioteca anexa en Sololá.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1967, destacando que el crecimiento de la economía nacional no fue satisfactorio, porque apenas superó el aumento de la tasa poblacional.

Se aprobaron modificaciones a la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, afectando su autonomía.

Lo que no se incluye en la Memoria. En Brasil se celebró la Reunión Anual de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional. El licenciado Jorge González del Valle era miembro del Directorio del FMI, equivalente a Junta Directiva, e hizo que un grupo de los colegas directores pasaran a Guatemala de regreso a Washington —visitando el lago de Atitlán—, donde está la sede central de esa Institución.

En ocasión distinta, ese mismo año, se abrió la agencia del Banco de Guatemala en Sololá, en donde no había ningún banco comercial. También se construyó la biblioteca anexa.

Otro acontecimiento ese año fue que se nombró superintendente de Bancos a un perito contador y no a un licenciado universitario en Contaduría Pública y Auditoría: Tomás Villamar Contreras. Ese profesional más adelante fue nombrado de nuevo superintendente de Bancos para otro período. Hizo buen trabajo.

La Memoria anual. El incremento de la producción PIB no fue satisfactorio, apenas superó al aumento de la tasa poblacional. El Banco de Guatemala no publicó los estados financieros de 1967, lo que volvió de nuevo a hacerlo hasta en 2002.

Entre las resoluciones importantes de la Junta Monetaria, se aprobó el 31 de marzo la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia para 1967. Cuando se aprueba por períodos cortos, significa que hay problemas a la vista. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

En el mundo ocurrió la Guerra de los Seis Días —árabe-israelí—. Se publicó la encíclica Populorum progressio. La ONU ordenó a Israel retirarse de los territorios árabes ocupados. Se hizo el primer trasplante del corazón en Sudáfrica. El Ejército de Bolivia dio muerte al guerrillero Ernesto Che Guevara.

En Guatemala, el Estado adquirió la estadounidense Empresa Eléctrica de Guatemala. Se inauguró la Hidroeléctrica Jurum Marinalá en Escuintla que fue iniciada por el expresidente Jacobo Árbenz. Miguel Ángel Asturias recibió el Premio Nobel de Literatura.

Se modificó la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. El presidente del Congreso, Gregorio Prem Beteta, consideró que el Banco era un Estado dentro de otro Estado y modificó la conformación de la Junta Monetaria y el nombramiento del presidente y superintendente de Bancos; atendió otras propuestas técnicas hechas por la Junta Monetaria. Empero, esas modificaciones menoscabaron la autonomía del banco central, lo que dos décadas después se comprobó por operaciones hechas incorrectamente por la Junta Monetaria, incurriendo el Banco de Guatemala en pérdidas financieras millonarias.

El año 1967 fue muy violento; continuaron los enfrentamientos entre el Ejército y las guerrillas, y también continuaron los secuestros de empresarios para financiar a la guerrilla. Un grupo de gente joven integró el movimiento juvenil Cráter, y no faltaron las bombas en oficinas y casas de periodistas y políticos a quienes la guerrilla declaró enemigos.

La emisión de sellos postales fue así: diferentes flores y escudo de armas de Guatemala. Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Belice es de Guatemala. Guatemala Campeón (III Norceca de Futbol). Mario Méndez Montenegro. Reunión de jefes de Estado (Punta del Este, Uruguay). Cooperación (Internacional por la Paz y el Progreso). Iglesias históricas. Antonio José de Irisarri. Abraham Lincoln (centenario de su magnicidio). Campamento Scout. Premio Nobel de Literatura (Miguel Ángel Asturias). Instituto interamericano de Ciencias Agrícolas (OEA). Unesco (20 años). En numismática se inició la emisión de billetes de Q50.