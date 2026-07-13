Desarrollo de país

Movilidad: Guatemala se transforma

Los 13 proyectos presentados buscan reducir congestión y mejorar conectividad urbana.

El miércoles 1 de julio, la Cámara de Comercio de Guatemala fue anfitriona del evento Guatemala se Transforma, donde el presidente Bernardo Arévalo presentó los proyectos estratégicos de movilidad e infraestructura que transformarán, en el país y en la capital, la calidad de vida de millones de guatemaltecos.

Queremos en la Región Metropolitana las soluciones de la movilidad.

Los 13 proyectos presentados buscan reducir congestión y mejorar conectividad urbana, ya que incluyen infraestructura vial, transporte público y soluciones de conectividad regional para que de esa manera se reduzca la congestión vehicular y se avance hacia un sistema multimodal en todo el departamento de Guatemala y parte de Sacatepéquez. Estos proyectos apoyan a las inversiones en curso de la Municipalidad de Guatemala que incluyen el AeroMetro, más unidades y rutas de TransMetro y TuBus, Centro de Monitoreo de Tránsito, modernización de semáforos, bahías antibloqueo y pantallas, rediseño de intersecciones y programas de educación vial.

Los 13 proyectos son: el MetroRiel, la estación central de MetroRiel en el Centro Cívico, el puente Belice 2, paso a desnivel Amatitlán CA-9 km 26.8, paso a desnivel Amatitlán CA-9 km 31, paso a desnivel Santa Elena Barillas CA-1, paso a desnivel Ciudad Satélite, paso a desnivel Santa Lucía Milpas Altas, paso a desnivel de la Roosevelt, interconexión Proyecto Regional C-50, solución vial 2o. nivel calle Martí, Arco Noroccidente y teleférico del aeropuerto La Aurora a la Antigua Guatemala. En el evento, el alcalde del municipio de Guatemala, el licenciado Ricardo Quiñónez, dijo que “cada proyecto fortalece a los demás y juntos permiten construir una red de movilidad moderna para millones de personas”.

Los estudios de la Municipalidad de Guatemala, el estudio elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), estudios elaborados por otras instituciones internacional y la voluntad política del Gobierno de Guatemala sumaron para definir los 13 proyectos.

Todo esto debe avanzar rápidamente, ya que al gobierno del presidente Arévalo le quedan 18 meses, y por eso se les debe dar certeza jurídica a los trámites legales y administrativos para que los planes se vuelvan realidades. Por los tiempos de cada proyecto, por la llegada de un nuevo gobierno en enero de 2028, “el resguardo de la certeza jurídica y la coordinación público-privada son condiciones indispensables para consolidar una movilidad moderna, eficiente y sostenible que impulse el desarrollo de Guatemala”, anota Fundesa en un comunicado del 10 de julio, donde también indica que “valora positivamente la firma del Memorando de Entendimiento, suscrito bajo el mecanismo de cooperación Gobierno a Gobierno entre Guatemala y el Reino Unido”, en referencia a lo firmado el día anterior para el desarrollo del MetroRiel.

Los que tenemos oportunidad de salir del país y ver en países desarrollados autopistas de hasta ocho carriles por lado, los puentes de conexión entre carreteras, sistemas de metro subterráneo y tranvías de superficie, trenes, centros de conexión donde sin subirse a un automóvil se mueve de aeropuerto en un monorriel a estación de tren, metro, y edificio de alquiler de autos, añoramos que en Guatemala se llegue a ese nivel. Pero añoramos más cuando uno se moviliza por toda una región con carreteras con buen mantenimiento, con conductores respetando los limites de velocidad y las reglas viales y donde el tiempo es valorado por las autoridades.

Todos queremos en la Región Metropolitana de Guatemala las soluciones de la movilidad. En el evento Guatemala se Transforma se plasma claramente que la solución debe ser impulsada y trabajada por los gobiernos municipales juntamente con el Gobierno, que es el que dispone de los fondos públicos para la infraestructura, ya que las municipalidades carecen de los recursos financieros para proyectos de esa magnitud.