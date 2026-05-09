La buena noticia

Mucho más que una celebración

Honrar a las madres no es solo felicitarlas un día al año.

Cada 10 de mayo se celebra el Día de la Madre. Tenemos formas muy particulares de hacerlo: los “actos” escolares, las flores, los mensajes enviados desde temprano y hasta esas “mañanitas” que despiertan de madrugada a más de una madre sorprendida. Al menos por un día, tales gestos permiten expresar públicamente la importancia de la figura materna en la vida de tantas personas. Esa celebración convive, sin embargo, con situaciones más complejas. En Guatemala se perciben cambios importantes en la vida familiar: disminuye la natalidad, aumentan las separaciones y crecen los hogares donde muchas madres deben asumir solas buena parte de las responsabilidades familiares. Son mujeres que sostienen económicamente a sus familias, transmiten valores, mantienen unidos los vínculos, acompañan afectivamente y enseñan, casi siempre en el silencio de lo cotidiano.

Hay que crear condiciones que permitan sostener dignamente la maternidad y el cuidado de los hijos.

En las últimas semanas, entre tantos temas presentes en la discusión pública, ha habido uno que toca asuntos especialmente delicados: la protección de la niñez, la educación afectiva, la responsabilidad de los adultos y el papel de la ley frente a situaciones familiares cada vez más complejas. La protección de la niñez no depende únicamente de leyes o protocolos. También exige una comprensión integral de la persona humana, de la afectividad y de la sexualidad, especialmente en etapas donde la madurez todavía se encuentra en formación. Estas cuestiones terminan llevando nuevamente la atención hacia preguntas fundamentales sobre la familia y sobre el lugar que siguen ocupando las madres dentro de ella.

Más allá de las posiciones jurídicas o políticas, este debate deja ver una preocupación de fondo: ¿quién está formando hoy el corazón y la conciencia de las nuevas generaciones? El debilitamiento de los vínculos familiares termina afectando también la transmisión de valores. Por eso la figura de la madre continúa siendo uno de los pilares más importantes en la vida de los hijos y en la estabilidad de la vida social.

Muchas de las cosas más importantes que aprende una persona comienzan mucho antes de cualquier discusión pública. Ese aprendizaje ocurre casi siempre en el hogar y en la convivencia diaria de la familia. Allí se transmite una manera de ver la vida, de relacionarse con los demás y de enfrentar las dificultades. En ese proceso, la presencia de la madre suele ocupar un lugar decisivo, no solo por lo que enseña, sino por la forma concreta en que acompaña y sostiene la vida familiar.

La maternidad no se agota en los sentimientos con los que suele celebrarse. No consiste solo en dar la vida biológica, sino también en hacerse cargo de la vida de otro. Ser madre es sostener la vida, acompañarla y, muchas veces, poner el bienestar de los hijos antes que la propia comodidad. Por eso, Juan Pablo II afirmaba que la maternidad revela, de un modo singular, la capacidad humana de acogida y entrega personal (Mulieris dignitatem, n. 18).

Gran parte de las preocupaciones actuales sobre la vulnerabilidad de la niñez y la vida familiar reflejan una creciente fragilidad de los vínculos humanos más fundamentales. La generosidad con que muchas madres se entregan diariamente a los demás muestra que nadie llega a sostenerse por sí mismo sin haber sido antes acogido, cuidado y acompañado gratuitamente. Honrar a las madres no es solo felicitarlas un día al año. También hay que reconocer que muchas de ellas sostienen silenciosamente una parte esencial de la vida familiar y social. A la vez hay que crear condiciones que permitan sostener dignamente la maternidad y el cuidado de los hijos.