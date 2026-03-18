Economía para todos

Museo Numismático-Filatélico de Guatemala

Se mantuvo la paridad del quetzal con el dólar, en vez de aceptar el régimen de flotación de monedas.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1978, destacando el rechazo a la flotación del quetzal, que desde 1924 y durante más de medio siglo había estado a la par del dólar estadounidense.

Trabajadores de Duralita ocuparon la embajada suiza, una nueva forma de presión que se mantendría durante algunos años.

La economía creció 5.5% en 1978. El comercio exterior se caracterizó por una baja en los precios de los principales productos de exportación. Se inició la exportación del níquel.

Los países industrializados aumentaron las tasas de interés, lo que hizo que la tasa de interés pasiva (depósitos) en el sistema bancario nacional se elevara.

Guatemala optó por determinar el valor externo del quetzal, como equivalente a un dólar de los Estados Unidos de América. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

En el mundo, en 1977 falleció el papa Pablo VI. El cardenal Albino Luciani se convirtió en el papa Juan Pablo I, pero murió a los 34 días de su papado. El cardenal Karol Wojtyla se convierte en el papa Juan Pablo II.

En América, el Celam celebró una reunión en Puebla, México. Edén Pastora asaltó el Palacio Nacional en Managua. Fue asesinado Pedro Joaquín Chamorro en Nicaragua. EUA y China reanudaron relaciones diplomáticas. Costa Rica rompió relaciones con Nicaragua, debido a un incidente fronterizo con un oficial tico fallecido.

En Guatemala se inauguró el Teatro Nacional. Se creó el Instituto Nacional de Cooperativas (Inacop). Falleció Clemente Marroquín Rojas. Se emitió la Ley de Fomento para la Descentralización Industrial y la de Incentivos a las Empresas de Exportación.

En agosto de 1978, un bochinche callejero, como consecuencia del aumento al pasaje del transporte urbano, dejó 22 personas muertas, 20 comercios saqueados y vehículos del servicio urbano y microbuses incendiados. En octubre, 50 buses fueron destruidos en los disturbios por haberse autorizado por el Gobierno elevar el pasaje que en tres década estuvo fijo, de cinco a 10 centavos, un 100%.

El Banco de Guatemala accedió a la constitución del Banco del Café y del Banco Metropolitano. También aprobó la fundación del Museo Numismático-Filatélico, que no llegó a abrirse sino hasta 2006, descartando la idea de los sellos postales. Las cooperativas cambiaron de supervisor: de la Superintendencia de Bancos a la Inspección General de Cooperativas (Ingecop).

Se produjeron actos de violencia contra personas de distintos sectores, tales como el secuestro del empresario Roberto Herrera Ibargüen. Los asesinatos del sacerdote Hermógenes López, en San José Pinula; Oliverio Castañeda, secretario general de la AEU; Manuel Andrade Roca, asesor jurídico sindical; Mario Mújica Córdova, sindicalista. Ocurrió la masacre de Panzós. Se registraron, de julio a diciembre, 505 casos de asesinatos, secuestros y torturas.

A finales de septiembre, trabajadores de la empresa suiza Duralita ocuparon la Embajada de Suiza, con la pretensión de que esta mediara en su conflicto laboral, una nueva forma de presión que se mantendría durante algunos años

Romeo Lucas García ganó las elecciones en forma fraudulenta y empieza el terror por el accionar del Estado. En noviembre del año anterior, el Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Jimmy Carter, había suspendido la ayuda militar a Guatemala debido a violaciones a los derechos humanos. Levantó la prohibición en marzo de 2026 transcurridas casi cinco décadas.

En numismática, el billete de Q100 muestra a Francisco Marroquín, licenciado, sacerdote diocesano y primer obispo de Guatemala. En filatelia, la emisión de sellos fue la siguiente: Trajes típicos de Carlos Mérida. Semana Santa en Guatemala. Campeonato Mundial de Futbol en Argentina. XIII Juegos Centroamericanos y del Caribe. Orquídeas I. Tricentenario Universidad de San Carlos de Guatemala. Protección de la Niñez.