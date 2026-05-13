Catalejo

Necesaria reciprocidad nacional con Taiwán

A causa de las presiones muy directas de China Comunista, Taiwán se fue quedando sola.

Para nadie es un secreto la difícil situación actual de la República de China, Taiwán, en los actuales momentos de la guerra iniciada por Donald Trump contra Irán. Sin duda este último país, de organización política con fanatismo teocrático, constituye un riesgo político-económico real para Occidente. La situación ha sido astutamente aprovechada por Xi Jinping, el emperador de China Comunista, para presionar aún más con el fin de hacer un solo país con ese nombre y para estar cercano a su tradicional amigo Rusia, desde cuando se derrumbó por implosión la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy, el Kremlin está cercano a Estados Unidos, al lograr su abandono a Ucrania.

Debido a la presión de China Continental contra Taiwán, Guatemala debe actuar con reciprocidad para esa pequeña-gran isla.

Guatemala se encuentra en una posición delicada, porque por un lado tiene relaciones sólidas con Taiwán y por el otro sin duda recibirá, a mi juicio, sugerencias —por no decir presiones— desde Washington, lo cual se conocerá cuando tome posesión el nuevo embajador de Estados Unidos, país con quien es conveniente mantener los mejores tratos comunes posibles. Las relaciones guatemaltecas con Taiwán abarcan temas importantes, como becas de estudios, colaboración militar, construcción de caminos, escuelas y hospitales. Es un reto para las capacidades de nuestras relaciones exteriores.

A causa de las presiones muy directas de China Comunista, Taiwán se fue quedando sola, con un puñado de países pequeños manteniendo las relaciones diplomáticas. En Centroamérica, solo Guatemala se mantuvo, y por eso existe una importancia estratégica mutua por el beneficio para el desarrollo nacional, al otorgarle un espacio internacional y evitar convertirlo en paria, es decir invisibilizado, inferior o excluido. Una realidad es indudable: en 22 mil kilómetros cuadrados —el Petén tiene 35,000— produce el 90% de los chips avanzados del mundo, una red de pequeñas y medianas empresas e importa 35% de sus productos a la China de Xi. En lo comercial sale muy beneficiada, al comprar el 0.34% de las exportaciones y vendernos el 20% de las importaciones.

Ignoro cuáles han sido las negociaciones Guatemala-Taiwán, pero a mi criterio un tema importantísimo es lograr beneficios para llevar a nuestro país los avances tecnológicos taiwaneses, además de becas de estudios en temas de importancia fundamental para lograr verdaderos avances. Estos amigos tienen una serie de características culturales posibles de aplicar en Guatemala. Por ejemplo, las horas de estudio diario son de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esto es difícil en nuestro medio porque las dos jornadas matutina y vespertina se hicieron con el fin de aprovechar al doble el espacio de los edificios escolares. Las escuelas públicas taiwanesas les otorgan almuerzo a los alumnos, como se hace en Guatemala, pero aquí con condiciones precarias.

China continental ha basado el aumento de su influencia por medio de construcciones de estadios y otras obras dirigidas a buscar el apoyo popular de los centroamericanos. Sus objetivos políticos son claros, y están comprando influencia, además de lograr la separación diplomática con Taiwán. Cada país tiene el derecho de tomar sus decisiones, y si eso se aplica a países con una determinada ideología, debe hacerse lo mismo con quienes profesan una contraria. Guatemala es un país con una mayoría de habitantes seguidores de posiciones centristas, consideradas un mal menor. Esta verdad necesita ser tomada en cuenta por las autoridades de todos los gobiernos, pues el objetivo de gobernar radica en hacerlo bien, al tener balance y con ello lograr el bien común.