Nicaragua: Ortega tiene sus días contados

La semana pasada, la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió una resolución condenando el arresto de opositores al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. En la misma se pide la inmediata liberación de los detenidos. Estoy sorprendido por esta resolución contra el régimen dictatorial de Ortega, ya que en pasadas ocasiones nunca se logró. Sin embargo, esta vez fue diferente y creo que las cosas por fin se le están complicando a Ortega y a sus cómplices.

Ya habían tardado demasiado en lograr una resolución en contra de un abusivo dictador que persigue a cualquiera que le estorba en su camino, acosándolos y encarcelándolos. Y me refiero tanto a empresarios como a periodistas, y en especial a sus opositores políticos. Esto no es nuevo, viene de muchos años atrás, pero con la complicidad de sus aliados logró que muchos, tanto dentro como fuera de Nicaragua, se hicieran de la vista gorda ante los abusos cometidos por él y su esposa para lograr el poder absoluto. Bien decía Lord Acton: “Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Recuerdo perfectamente cuando algunos empresarios me comentaban que Nicaragua era un país para ir a invertir, por la seguridad y las condiciones que se presentaban. Yo les cuestionaba que por qué invertir en un país donde no se respetan los derechos individuales por parte del Gobierno y que además era un gobierno mercantilista y populista que estaba acaparando todo el poder. Si invertían ahí se convertirían en socios de un arbitrario dictador. Pues estos argumentos no parecían frenar a algunos inversionistas que hoy están arrepentidos y temerosos, deseando que las cosas cambien. No vieron el riesgo político porque se fijaron en el corto plazo y aceptaron un socio corrupto cuyos principios no valen, ya que hace solo lo que le conviene, sin importar a quienes daña. Tener de socio a un gobernante que utiliza privilegios para favorecer tu negocio es nefasto. Pero a muchos no les importó en su momento y hoy lloran su falta de criterio.

Ortega ha acosado y encarcelado tanto a periodistas como a políticos opositores, basado en una ley hecha a su medida, dedicada exclusivamente a mantenerlo en el poder libre de contendientes. Pero tal vez esto que está ocurriendo sea el inicio del fin de su régimen, ya que todos se han volcado contra él. Los mismos empresarios que le dieron su aval en tantas ocasiones, los políticos, los periodistas, columnistas y editorialistas tanto de derecha como de la izquierda no radical. Se ve además la presión internacional más fuerte que nunca contra ese régimen. Así las cosas, Ortega parece tener los días contados.

Si Ortega fuera inteligente liberaría a los presos políticos inmediatamente y declararía que no volverá a participar en elección alguna para la presidencia de su país. Pero me temo que no lo es y no sé quiénes más están atrás de él. Debe ser un grupo fuerte que no quiere soltar el poder y que se ha forrado de dinero hasta la coronilla y no quiere perder lo que tiene, para lo que se vale de cualquier método intimidatorio, incluyendo torturas y asesinatos, si es necesario.

Al momento van 28 detenidos en un mes. Estos incluyen candidatos a la Presidencia, líderes opositores, empresarios, banqueros y periodistas. Ortega se ha quedado solo contra su propia gente y contra el mundo entero. De aquí esperaría que se fortalezca la oposición y que puedan llegar cambios positivos. Ojalá que pronto los derechos a la vida, la libertad y la propiedad vuelvan a ser garantizados bajo un verdadero estado de Derecho.