La inteligencia artificial es uno de los fenómenos más influyentes y menos comprendidos de nuestra época. Su avance es irreversible y su impacto comienza a redefinir la economía, la energía y la política internacional. En una extensa conversación con Dwarkesh Patel y John Collison, Elon Musk planteó una idea que a primera vista parece descabellada; en menos de tres años, el lugar más prometedor y barato para instalar infraestructura de inteligencia artificial podría ser el espacio. No es una fantasía futurista, sino una reflexión amplia sobre energía, cómputo, manufactura y poder tecnológico. Revela una visión integrada en la que la inteligencia artificial se convierte en una infraestructura física con profundas implicaciones económicas y geopolíticas.

El argumento central de Musk se apoya en una restricción concreta: la energía. El crecimiento de la IA exige cantidades masivas y continuas de electricidad, mientras la Tierra enfrenta límites evidentes para expandir su capacidad energética con rapidez. Redes saturadas, lenta construcción de nuevas plantas, obstáculos regulatorios, conflictos ideológicos y políticos convierten la energía en un cuello de botella del progreso digital. En el espacio, los paneles solares operan con una eficiencia muy superior a la terrestre, para alimentar centros de cómputo sin requerir grandes sistemas de almacenamiento.

Musk propone una migración parcial del cerebro tecnológico hacia la órbita. El espacio dejaría de ser un escenario marginal para convertirse en una plataforma industrial dedicada al procesamiento de datos y al entrenamiento de modelos de IA. El recurso estratégico ya no sería el petróleo, el litio o la electricidad terrestre, sino la capacidad de lanzar, ensamblar y mantener infraestructura productiva en el espacio, provocando cambio profundo en la geografía económica.

La entrevista resalta la manufactura como otra limitante; la escasez futura no será la inteligencia algorítmica, sino los chips. La demanda de semiconductores para IA obliga a pensar en fábricas de una escala sin precedentes, capaces de producir hardware computacional como si se tratara de acero en la era industrial. A esta arquitectura se suma la robótica humanoide, que Musk describe como una extensión natural de la abundancia computacional; máquinas capaces de realizar tareas físicas con inteligencia avanzada, reduciendo drásticamente el costo del trabajo. El control de la infraestructura se vuelve decisivo.

El trasfondo geopolítico es ineludible. Musk presenta la competencia tecnológica con China como una carrera por la capacidad de integrar energía, cómputo y manufactura a gran escala. Quien domine la infraestructura de inteligencia dominará sectores enteros de la economía y la defensa. Más allá de la ingeniería, transmite una filosofía de civilización. Si la producción física y cognitiva puede automatizarse, el desafío ya no es solo económico, sino cultural y político; cómo se distribuye el poder de la IA y quién decide su orientación.

La idea de colocar la IA en el espacio condensa varias tendencias reales; el crecimiento exponencial del cómputo, la presión sobre los sistemas energéticos y la competencia global por el liderazgo tecnológico. Ofrece un mapa conceptual; la órbita se perfila como el próximo territorio económico; la energía, como el nuevo oro, y la inteligencia artificial, como la infraestructura central de la civilización futura. En ese cruce entre física y política, Musk plantea una pregunta implícita: si el cerebro del mundo se construye fuera del planeta, ¿quién tendrá la llave para gobernarlo?