Nuevo análisis de la SIP sobre libertad de prensa

Esta semana, la Sociedad Interamericana de Prensa hizo público su informe sobre la libertad de prensa, realizado entre el 2 de agosto del 2021 al 1 de agosto del 2022. Midió a los 22 países del continente, pero a mi juicio no se justifica medir los casos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde esta libertad no existe. Los datos de interés y esperados surgen del resto de 19 países. Me pareció interesante comparar los casos de Guatemala y El Salvador, por su cercanía y por el proceso de “dictadurización” de ambos y porque de los datos guatemaltecos se puede facilitar el análisis del panorama electoral, así como la predicción analítica de posibles resultados en las elecciones, cuya carrera arranca el cercano 20 de enero y tiene sus fechas más importantes el 25 de junio y el 20 de agosto.

El estudio se basa en números y en percepciones de 140 expertos relacionados con la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela, y como siempre sucede, algunos resultados confirman la percepción de los analistas locales. En los países centroamericanos mencionados, de hecho no es una medición a los gobiernos, sino a la figura y características de Alejandro Giammattei y de Nayib Bukele, quienes dentro de sus diferencias personales y de algunas actuaciones, tienen similitudes fáciles de deducir y por eso mismo preocupantes. Comienzo con señalar: la libertad de expresión fue medida en las categorías Plena, Baja, Parcial y Alta restricción. De los países medidos, Guatemala ocupa el último lugar (alta) y El Salvador el penúltimo (18).

El trabajo hoy comentado tiene una larga serie de datos adicionales y por ello es posible hacer un análisis completo de la situación de la prensa en el continente. Los números en su mayoría se basan en percepciones de los expertos ya mencionados, y aunque algunos los critiquen por no estar basados en números y en cifras, sí son lo suficientemente confiables porque, como se percibe una realidad, otorga una idea razonable de hechos relacionados, en este caso, con la práctica de la profesión periodística. Para nadie es un secreto el número y variedad de presiones de todo tipo, en especial las provenientes de individuos pertenecientes a instituciones públicas. Sorprenden los números de Estados Unidos, donde las restricciones son calificadas de parciales. Canadá y Jamaica ocupan los dos primeros lugares de libertad de prensa. Brasil y Bolivia fueron calificados este año con restricción parcial. La SIP mantiene constantes informes sobre acciones específicas y con ello cumple la razón de su existencia.

Temas:

Libre expresión Gua. 4 puntos; El S. 2 .

Influencias: (Media. M, Fuerte, F- 1 a 10)

Legislativo: Gua. 4.3 M. El. S.5.71. F.

Judicial: Gua. 5.1 F. El S. 5.58. F.

Ejecutivo: Gua. 6.01 F.

Control de medios (entre 1 y 25)

Directo: Gua. 10 El S. 9.14

Indirecto: Gua. 7 El S. 6.29

(Todos en la categoría de Baja)

Impunidad y violencia (entre 1 y 42)

Guatemala 7.12 El S. 14.96

Protección a periodistas (máximo 5)

Guatemala 0.43 El S: 0.00

Persecución (máximo 7.5)

Guatemala 0.00 El S: 0.29

Impunidad (Máx 8.50) *

*Guatemala 1.07 El S: 1.43

*No parece registrar caso Zamora

Violencia registrada (máximo 21) *

Guatemala 5.62 El S: 13.25

*Entre 1 y 21 puntos

Ejercicio del periodismo:

Gua. 5.14 (#18, último) El S. 5.43 16