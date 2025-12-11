Liberal sin neo

Nuevo look y nuevas ocurrencias

Se fue la sobriedad y sencillez, la fría síntesis de datos.

Tiene provecho leer las publicaciones periódicas que hace el Banco de Guatemala, sus conferencias de prensa y presentaciones; su portal constituye una valiosa fuente de datos sobre la economía del país. La apariencia del portal cambió hace poco; tiene nuevo look. Inicialmente pareciera que los cambios son tan solo cosméticos, un reordenamiento de pestañas y colores para refrescar su aspecto.

Más que diferencias cosméticas, se percibe un cambio de carácter.

Luego de examinar la página de inicio con detenimiento, más que diferencias cosméticas, se percibe un cambio de carácter en el portal del Banguat. Se fue la sobriedad y sencillez, la fría síntesis de datos y el tablero de rápido acceso a información, la despersonalización de la institución que marcaba diferencia con otras organizaciones del gobierno. En su lugar, aparecen una tras otra, imágenes de buenas noticias que dominan la pantalla, con acento en resaltar la imagen del señor presidente del banco y novedosas maravillas, imitando el tono que se encuentra en los portales de ministerios que destacan a la persona y obras del señor ministro, y especialmente, el de la Agencia Guatemalteca de Noticias, órgano de propaganda de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

De seis imágenes que corrían en la pantalla en secuencia, tres eran del señor presidente del banco haciendo algo; se le ve brindando una conferencia y el fondo de la imagen es un elegante retrato de él mismo. En la versión anterior del portal era fácil acceder directamente a los estados financieros del Banguat; en la nueva, requiere un poco de imaginación encontrarlos.

Parafraseando a un recordado mentor, en la medida que crecen las reservas internacionales que tiene el Banguat, se les ocurrirán más ideas a los políticos sobre cómo gastarlas. El Banco de Guatemala tiene reservas internacionales de US$32.1 mil millones (5/12/2025), que representa un aumento de 31.6% con respecto al cierre de 2024.

Lo que permite al Banguat tener estas reservas, invertidas en el exterior, es la lluvia de dólares de las remesas. Cuando el Banguat compra dólares y aumenta sus reservas, emite quetzales, aumentando la cantidad de dinero en circulación, que potencialmente causaría inflación, aumento en el nivel de precios. Para atenuar el aumento de dinero en circulación, el banco central realiza lo que llama “operaciones de neutralización de liquidez”; subasta certificados de depósito a plazo en los que invierten principalmente bancos e instituciones financieras. Esta es deuda del Banguat, un pasivo en su balance general con el nombre “Títulos del banco central”, que al 31 de octubre de 2025 registraba Q64.6 mil millones, comparado con Q46 mil millones al cierre de octubre 2024, que representa un aumento de 40%. Además, por ley, los bancos deben mantener reservas depositadas en el Banguat (encaje bancario), que al 31 de octubre ascendían a Q62.7 mil millones, que sumado a los certificados de depósito, registra Q127 mil millones retirados de circulación, que debe el banco central. A esto se agrega el “numerario en circulación” —billetes y monedas, pasivo que a la misma fecha era Q104.3 mil millones.

Estas cifras se señalan para apreciar que así como el Banguat tiene fuertes reservas, también tiene deudas en proporción. Las reservas son una especie de ancla o respaldo. Hay opiniones encontradas sobre la idoneidad de que el Banguat acumule los niveles de reservas internacionales que mantiene. Sobre los años, su acumulación ha sido a costa de no permitir que el quetzal se aprecie contra el dólar. Tema aparte es que la clase política tenga ocurrencias de cómo gastarlas o “invertirlas”.