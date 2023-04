Olimpiatletas chapines sólo podrán ser independientes

Como había sido anunciado por el Comité Olímpico Internacional hace semanas, Guatemala está oficialmente fuera los Juegos Centroamericanos y del Caribe programados para realizarse en El Salvador. Es el resultado de la absurda decisión de la Corte Suprema de haber aceptado un amparo contra el resultado de la elección del nuevo comité ejecutivo y ser parte de los nuevos electos la presidenta de ese poder del Estado. La ridiculez, o más bien mala intención oculta, era manejar los fondos dedicados a ese deporte en un año de elecciones, lo cual despertó sospechas porque el deporte olímpico recibe el 1.25% del presupuesto nacional, equivalente a alrededor de 3.5 millones diarios.

La participación de los chapines les dará satisfacciones personales a ello y en realidad lo merecen ampliamente. Mario Antonio Sandoval

El COI es una institución privada de acceso voluntario, y por dicha causa sus decisiones no admiten peticiones ajenas a sus estatutos y autoridades. Ejemplos, quien es expulsado del Club Rotario, de una universidad privada, de un club deportivo, organización religiosa, etcétera, simplemente quedará fuera. Según las indicaciones oficiales de los organizadores, los atletas guatemaltecos pueden competir, pero en calidad de “independientes”. Recibirán la ropa deportiva, pero tienen estrictamente prohibido utilizar la bandera, escudo o colores de Guatemala, incluso en su vestimenta. Si ganan alguna medalla, la recibirán a nombre de Centro Caribe Sports, entidad organizadora.

Los jóvenes atletas deberán comprender la imposibilidad de poder ganar, en este caso competir, cuando los árbitros están en contra de premiar con la asistencia tantas horas de entrenos. Al ser poco tiempo antes de las elecciones, deben comprender esto. Lo ocurrido demuestra el desinterés de las autoridades guatemaltecas para trabajar en pro del deporte. Por otro lado, no es justo para los atletas participar en una competencia a nombre de Guatemala, cuando les negó la participación. Compitan, admirados muchachos, por el gusto de hacerlo y de tal vez afianzar su premio de participar, aunque sea en estas circunstancias. Las medallas, si se logran, serán de cada uno en persona, y hasta puede considerarse esto como un mejor premio. Ustedes jugaron limpio…

El tema del deporte en Guatemala siempre ha dado mucho motivo de conversación, discusión, cólera, tristeza, y no deja de tener peculiaridades, Sólo ahora, el más popular de los deportes de este país ha comenzado a dar frutos y a despertar ilusiones con alguna posibilidad de realizarse, y es a través de las selecciones no profesionales. La sub20 participará en un mundial. Ojalá les vaya bien a los jugadores, porque sin duda alguna la suerte es uno de los factores integrantes de todo juego y tiene relación con pocos centímetros por donde puede pasar la pelota. Ahora ya se ha reducido la idea de “el árbitro y los postes o parales también juegan, gracias al VAR. Pero en general, los deportes donde los guatemaltecos han destacado más son aquellos individuales, no de equipo.

Un ejemplo son Mateo Guamuch Flores y Teodoro Palacios Flores, así como muchos ciclistas del inicio de las vueltas ciclísticas. Jorge Surqué entrenaba pedaleando en su vieja bicicleta. Por esa causa los triunfos son individuales, y los atletas olímpicos tal vez regresen con alguna medalla en el cuello o algún récord nacional roto. Entre la multitud de temas necesitados de reformas, el deporte ocupa lugar principal. Como ciudadano sin participación alguna en el deporte, me indigna la manera como se actuó en el caso de la directiva electa en el Comité Olímpico Guatemalteco. Todo ocurrió por ambición desmedida para emplear todo tipo de dinero en las siguientes elecciones.