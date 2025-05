desarrollo de país

Papa León XIV: el misionero preparado

Educación secundaria en el Seminario San Agustín de los PP Agustinos en Estados Unidos.

Robert Francis Prevost nació en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955. A los 69 años, el Colegio Cardenalicio, en congregación bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo eligió el 8 de mayo como el 267o. papa de la Iglesia católica. Sus padres fueron Louis Marius Prevost, nacido en Estados Unidos de un matrimonio originario de Francia, y Mildred Martínez (Prevost), del estado de Luisiana, de ascendencia española y francesa. Su madre falleció en 1990 y su padre en 1997. Tiene dos hermanos, ambos mayores, Louis y John.

El papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo en 2015, mismo año en que obtuvo la nacionalidad peruana.

Robert Prevost realizó su educación secundaria en el seminario San Agustín en Míchigan, de los PP Agustinos, de donde se graduó en 1973. Posteriormente, estudió en la Universidad de Villanova, donde se graduó de matemático con una especialización en Filosofía en 1977. Un año más tarde, obtuvo una maestría en Divinidad en la Unión Teológica Católica de Chicago. Luego se mudó a Roma, Italia, donde estudió Derecho Canónico en la Universidad Angelicum, donde obtuvo una licenciatura y un doctorado. Su ordenación sacerdotal fue el 19 de junio de 1982, en el colegio agustino de Santa Mónica, de Roma. Habla inglés, italiano, español, portugués y quechua.

Tras su ordenación fue destinado a trabajar en la misión de Chulucanas en Perú (1985-1986). Regresó a los Estados Unidos dos años y luego de nuevo a Perú en 1988, solo que esta vez a Trujillo, donde se desempeñó como prior de la comunidad y director de formación. En 2001, el Capítulo General Ordinario de los Agustinos lo eligió prior general. De 2013 a 2014 fue director de formación en el convento de San Agustín en Chiclayo, Perú. El 3 de noviembre de 2014, el papa Francisco lo nombró obispo titular de Sufar y administrador apostólico de Chiclayo. El 26 de septiembre de 2015, Francisco lo nombró obispo de Chiclayo, mismo año en que obtuvo la nacionalidad peruana. De 2018 a 2023 fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal del Perú.

En Perú, el obispo Prevost siempre fue crítico de los abusos a los derechos humanos, opositor al aborto, a la eutanasia, a los derechos LGBT y a la excarcelación de personas afiliadas a Sendero Luminoso. Promovió marchas por la vida, apoyó a los migrantes venezolanos en Perú que eran producto de los abusos del chavismo. En 2013, el papa Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Fue creado cardenal el 30 de septiembre de 2023 por Francisco.

El papa León XIII, con 28 años de pontificado (1878-1903), fue un pontífice que vivió una época de profundo cambio social, pero siempre fue un valorizador del trabajo, del talento, de producir y de justicia terrenal. Por tales motivos fue que él tomó el nombre de León.

En tan solo 10 días de haber sido electo papa el cardenal Prevost, he leído tanto de la vida del santo padre y lo he escuchado en estos días hasta la asunción al cargo ayer, domingo 18, en el Vaticano, que me lleva a pensar que en su pontificado será alguien al nivel de San Juan Pablo II en cuanto a misionero por el mundo, en cuanto a la detención de las guerras, en cuanto a la defensa de la vida, la familia, la libertad, la propiedad privada y en cuanto a que las economías deben prosperar a como debe ser.

Por primera vez hay un papa nacido, crecido y estudiado en Estados Unidos, proveniente de una familia integrada, donde se entienden muy bien los principios de la libertad y de la economía de mercado. Pero, a la vez, ha sido misionero principalmente en América Latina y puntualmente en Perú, donde las necesidades existen. Se ha manifestado, ya siendo pontífice, sobre que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Tendremos por delante a un carismático líder de la Iglesia Católica fomentando el bien común, los valores, los principios, la vida, la familia y la democracia sin abusos.