Economía para todos

Pasos para cancelar la deuda inglesa de 1825

Hubo una administración militar con cero corrupción por parte del jefe de Estado y de sus ministros.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1965, destacando la cancelación de la deuda inglesa vigente y constantemente en mora durante 140 años, y que fue el dolor de cabeza de todos los gobiernos de 1825 a 1966.

Se dio opinión favorable para cancelar la Deuda Inglesa contratada en 1825. Se amortizó en 1966.

La Memoria anual. El producto nacional bruto creció a la tasa de 7.3% anual (8.5% el año previo).

Era una época en la que el Banco de Guatemala financiaba con entusiasmo al gobierno y a los bancos del sistema.

Se contrataron créditos con el Federal Reserve Bank of New York con la garantía del oro de Guatemala, y con el Fondo Monetario Internacional.

La Junta Monetaria dio opinión favorable para cancelar lo que se conoció como Deuda Inglesa contratada en 1825. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

En el mundo inició la revolución cultural en China. En América, guerra civil en la República Dominicana; EUA la invadió.

En Guatemala se aprobó el Plan Regulador Municipal. Se creó la Dirección General de Transporte. Falleció Mario Méndez Montenegro, político guatemalteco, quien podía participar como candidato presidencial por el Partido Revolucionario; en su lugar asumió esa candidatura su hermano Julio César Méndez Montenegro.

Último año y medio del jefe de Estado coronel Enrique Peralta Azurdia, cuyo período gubernamental concluiría el 30 de junio de 1966. Fue un gobierno militar con cero corrupción por parte del jefe de Estado y de sus ministros, quienes fueron un ejemplo del manejo de la cosa pública. Y muchas de las instituciones que creó han llegado hasta nuestros días.

Entre los decretos-ley que aprobó este gobierno se encuentran: nueva Constitución de la República, Código Civil y Código Procesal, intervención de Aviateca, Ley del ISR, Ley de Universidades Privadas y Ley Básica del Banco Industrial.

Las leyes orgánicas siguientes: Banco de los Trabajadores, Instituto de Previsión Militar, Empresa Portuaria Nacional Matías de Gálvez —hoy Santo Tomás de Castilla—, Centro de Desarrollo y Productividad Industrial, predecesor del Intecap e Instituto de la Vivienda.

También se aprobó por decretos leyes el aguinaldo no menor del 50% del salario mensual ordinario, el Código de Minería, la Ley de la Asociación Nacional del Café y la Ley del Café. El Organismo Ejecutivo vendió al Banco de Guatemala el inmueble donde se encontraba la Penitenciaría Central, en el actual Centro Cívico.

La guerrilla, en el año 1965, tuvo un repunte importante y puso en práctica modalidades de autofinanciamiento por la vía de asaltos a bancos y empresas extranjeras y el secuestro de empresarios. Se fundaron la segunda FAR, formada por distintos grupos incluido el partido comunista, el PGT. Se separan los líderes guerrilleros Luis Turcios y Yon Sosa. La guerrilla ataca al ejército y este responde con fuerza militarmente. Aparecen los escuadrones de la muerte, que ejecutan a simpatizantes o miembros de las guerrillas: el Movimiento de Acción Nacionalista —conocida por la Mano Blanca—, la Nueva Organización Anticomunista (NOA) y el Consejo Anticomunista de Guatemala (Cadeg).

La emisión de sellos postales en 1965 fue así: Obispo Francisco Marroquín, Hermano Pedro de Bethancourt, edificios de Guatemala —rectoría y Facultad de Ingeniería de la Usac—.

En numismática, se acuñaron 20 mil medallas de oro conmemorativas del héroe nacional Tecún Umán y mil medallas de plata conmemorativas de la inauguración en 1966 del nuevo edificio del Banco de Guatemala. Se inició la acusación de moneda en alpaca plateada —cobre, níquel y zinc— en valores de 25, 10 y cinco centavos.