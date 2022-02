Percepción y realidad

Todas las personas necesitan y poseen lentes a través de los cuales entienden el mundo y su realidad. Estos prismas se empiezan a adquirir desde temprana edad con la familia, amigos, comunidad, educación, trabajo, exposición a información, interacciones y experiencias. Así toma forma el complejo conjunto de creencias y actitudes que se fusionan con la personalidad, para contribuir a impulsar aspiraciones y acciones. El individualismo metodológico es el método de entender a “entes sociales”, organizaciones, empresas y todo tipo de colectivos, como el producto de la acción de individuos.

Las acciones de las personas pueden ser directamente observadas, no así su significado. Fritz Thomas

Anthony Evans (2010) propone una aclaración de la metodología. Primero, la posición ontológica debe ser clara; solo el individuo existe, los colectivos solamente pueden actuar merced de las acciones de personas individuales. Segundo, es necesario entender el papel causal de fuerzas institucionales sobre el individuo; cómo la percepción de la realidad lo afecta.

El propósito de las ciencias sociales es explicar y entender fenómenos sociales; para hacerlo “debe interesarse en lo que las personas piensan y sienten, sus evaluaciones y valuaciones, la forma en la que ven el mundo y su lugar en él y la importancia que dan a relaciones particulares con respecto a otros” (Virgil Storr 2010). Dice el autor: “No son las evaluaciones objetivas del científico social sobre la eficacia de la oración, sino la percepción subjetiva de individuos sobre el poder de las plegarias, que explica por qué algunas personas oran y otras no”. Las acciones de las personas pueden ser directamente observadas, su significado no es observable y tiene que interpretarse.

Un artículo reciente en el New York Times se titula “Acuden a terapia por cambio climático”. Entre otras, relata la historia de Alina Black, que sufre una “ola de culpa y vergüenza” por el uso de artículos plásticos y su huella ambiental. “En la madrugada caía en un hoyo negro, viendo en internet noticias sobre sequías, incendios y extinciones masivas”. Manifestó que siente que ha desarrollado una fobia a su forma de vida. El artículo relata que Alina sufre de “ansiedad climática” y encontró a un psicólogo que se “especializa en el clima”, agregando que el tratamiento de esta condición “se expande con rapidez”.

Pienso que el titular es engañoso, no acuden a terapia por el cambio climático, sino por condiciones psicológicas en cierta forma detonadas por el alarmismo de las “noticias” y el deseo de pertenecer a conjuntos o grupos de personas que tienen ciertas creencias y actitudes. No es el clima; son sus creencias y la forma subjetiva de interpretar su particular realidad y el mundo que la rodea.

En una entrevista, el psicólogo y analista social Jordan Peterson fue preguntado sobre si creía que la responsabilidad colectiva sobresee la acción individual en grandes temas como el cambio climático. Su respuesta fue: No. “Creo que las personas en general pasan por cosas que tienen que ver con su esfera personal con las que es más difícil de lidiar, y generalmente la forma de evitarlas es adoptando posturas pseudomoralistas sobre temas sociales de gran escala”, para señalar su virtud y encajar socialmente.

Estamos expuestos a masivas cantidades de información y gran parte tiene algún sesgo, intencionado o no. El tema no es el cambio climático, sino las creencias y actitudes personales que se forman en respuesta al tipo de información que se recibe. Bertrand Russel opinó que todo el problema con el mundo es que fanáticos siempre están tan seguros de sí mismos, pero personas más sabias están llenas de dudas.