Perú, al borde del abismo

Perú está al borde del abismo. Al momento de escribir este artículo, el candidato presidencial de Perú Libre, de la izquierda marxista como él mismo se define, Pedro Castillo, lleva una leve ventaja sobre la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Esto cuando ya están contabilizadas el 100% de las actas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe). Sin embargo, hay denuncias y amparos por señalamientos de fraude de parte de Fujimori, lo que ha atrasado el anuncio oficial del virtual ganador.

Castillo resultó candidato luego de que el líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue condenado a prisión por corrupción cuando era gobernador de Junín. Aun desde la cárcel, Cerrón sigue siendo el líder del partido y su secretario general. Hace poco, en un video que circula en redes sociales, Cerrón explica los principales puntos que el gobierno de Castillo y su partido llevarán a cabo al considerarse ganadores de la reciente elección.

Entre los aspectos más importantes y preocupantes del plan de Perú Libre están la nacionalización de grandes sectores como el minero, el gas natural y el petróleo. Pero ahí no queda la cosa porque en su video irá tras empresas grandes, estratégicas, dominadas por capital extranjero, lo cual significa que las inversiones extranjeras huirán del país. De hecho, ya lo están haciendo. No solo los capitales, sino los mejores talentos intelectuales. Esto de nacionalizar sectores estratégicos importantes es lo que los marxistas-leninistas llaman “los commanding heights of the economy”, que deben nacionalizarse y ser manejados y controlados por el Gobierno, como lo son la electricidad, servicios básicos, banca, recursos naturales y, en general, el comercio exterior e interior.

También van a fortalecer el sistema nacional de pensiones, revisar tratados internacionales, en especial aquellos con Estados Unidos de América. Se va a llamar a una constituyente para cambiar la Constitución, a modo de otorgarle más poderes al Estado para manejar y controlar la economía del país. Están en contra de la economía social de mercado, la que confunden con neoliberalismo, y pretenden imponer una economía popular de mercado que no queda claro qué es pero que implica un mayor control centralizado por parte del Gobierno.

Todo lo que propone Perú Libre en relación con economía ha fracasado en donde se ha aplicado. Las empresas estatales son ineficientes por naturaleza y carecen de competencia. Es precisamente en un mercado competitivo donde funcionan los precios libres, debido a la propiedad de esos bienes. De esa forma es que se logran mejores servicios y tarifas para todos los habitantes de un país. Las empresas que sobreviven y crecen más son las que mejor servicio prestan a los usuarios. Las empresas nacionalizadas, con el tiempo, reaccionan más en favor de sus sindicatos que del mercado y se vuelven tan ineficientes que su productividad cae, la producción disminuye y entran en pérdidas que son socialmente absorbidas por toda la población. Si una empresa privada entra en pérdidas son los accionistas los que la pagan, no el resto de la población con más impuestos e inflación.

Hay que esperar a ver quién es el ganador presidencial y cómo estará el balance del poder en el Congreso. Es posible que logren alianzas para ciertas cosas, pero no para todo. Perú está al borde del abismo y parte del problema es la ignorancia en temas económicos que la mayoría de la población tiene. No es por maldad, no es por dejadez. Simplemente hay cosas que no parecen tan evidentes hasta que no se explican con detalle y evidencia. Así es la economía.