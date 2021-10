Plan estratégico y fiscalización de la SAT

El recién pasado 18 de los corrientes, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentó el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 de la entidad recaudadora. Entre otras acciones y estrategias, se informó que mediante el uso de las herramientas tecnológicas, actuando con ética, transparencia y respetando el marco legal, se busca subir la carga tributaria del país, desde el ámbito de competencia de la autoridad tributaria, y se expuso que para ello se fundamenta en dos grandes pilares, el respeto a los derechos de los contribuyentes y una comunicación estratégica, como lo son las informaciones a través de las conferencias de prensa y otros medios, en los que se dan a conocer los planes de fiscalización y otras actividades que lleva a cabo el ente recaudador.

Para aumentar la recaudación tributaria de manera sostenida y reducir la brecha del incumplimiento tributario, entre otra serie de acciones, vale la pena resaltar que el plan expuesto contiene la facilitación a los contribuyentes del cumplimiento y el pago de sus obligaciones tributarias y aduaneras, y así mismo se indicó que en las acciones que emprenda el ente fiscalizador se respetará y facilitará la actuación de los contribuyentes y que no se va a emprender ninguna acción que haga más difícil cumplir con las obligaciones tributarias; por el contrario, la SAT está empeñada en facilitar la tributación. Se mencionó también que se han establecido metodologías referentes a la solución del conflicto tributario, que es una facultad contenida en el artículo 145 “A” del Código Tributario, el cual establece que “La Administración Tributaria, luego de verificar las declaraciones, determinaciones, documentación de soporte y documentos de pago de impuestos, si se establecen inconsistencias, errores, acciones u omisiones en cuanto a la determinación de su obligación tributaria que no constituyan delitos o faltas penales, después de haberse presentado el informe por parte de los auditores que efectuaron la revisión donde se establecen las inconsistencias que correspondan y previo a conceder audiencia, podrá citar al contribuyente o responsable para subsanar las mismas”. Siendo que esta disposición es una facultad de la autoridad tributaria, con anterioridad no se daba de manera general esta solución. Con lo expresado por el superintendente, entendemos que en esta gestión sí se está otorgando de manera general, lo cual es una oportunidad para que el contribuyente pueda discutir su caso, previo a la audiencia.

Las herramientas electrónicas en materia tributaria permiten que la fiscalización sea más rápida. Óscar Chile Monroy

Referente a la fiscalización, se habló que para la reducción del incumplimiento tributario y aumentar la recaudación de manera sostenida, la SAT cuenta con un gran número de herramientas electrónicas y de información, como lo son el gobierno de datos, el RTU digital y la factura electrónica, y para una fiscalización asertiva se implementará la metodología de fiscalización basada en sectores económicos, determinación de tipologías de evasión y elusión tributarias e implementar la metodología de fiscalización basada en el índice de presión tributaria (IPT). Esto último se refiere al contribuyente que menos paga o el que no paga dentro de cada sector económico. Cuando ese sector económico no tiene explicación de ese comportamiento, será fiscalizado.

Los contribuyentes llamados tránsfugas, aquellos que, teniendo su domicilio fiscal en una región se trasladan a la región central con el propósito de buscar quedar fuera del foco de la fiscalización, serán fiscalizados, según lo informado por el superintendente. No cabe duda de que, con las herramientas electrónicas, el tributario debe tomar nota de que las fiscalizaciones serán cada vez más estrechas.

Para escuchar la conferencia completa, está colocada en la página en Facebook de la autoridad tributaria.