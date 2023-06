En tres días estaremos votando por algún candidato del binomio a la presidencia y vicepresidencia de la República, alcaldes municipales y diputados. La oferta de candidatos es amplia y considero que una forma de poder tener un mejor voto es ir descartando a los que consideremos que no deberían llegar a ninguno de esos puestos. De esta manera quedará un grupo más pequeño del que podamos escoger.

¿Has sentido la presión de que si no voto por un cierto candidato, en la segunda vuelta quedarán dos candidatos que no convienen? Ramón Parellada

Antes de dar algunas ideas de por quién no votar quiero explicar por qué no debemos hacer caso a ciertas presiones que nos indican que debemos votar por X o por Y. En primer lugar: ¿Has sentido la presión de que si no voto por un cierto candidato, en la segunda vuelta quedarán dos candidatos que no convienen? Esto es pura especulación y no debemos caer en ese juego. Segundo: ¿De acuerdo con las encuestas vas a cambiar tu voto para que un candidato que no es de tu preferencia llegue a los primeros lugares? Las encuestas son una fotografía de un momento específico. Cada día que pasa la gente va definiendo por quién votar y aún a estas alturas de la campaña hay muchos que no saben por quién hacerlo. Finalmente, ¿si no votas por fulano, entonces Guatemala se irá al traste? Esta presión de ciertos grupos es otra especulación. Se nos olvida que se votará por el Ejecutivo y por diputados al Congreso. Lo más probable es que el Congreso quede sumamente dividido y en la medida en que tú le hagas caso a estas teorías de conspiración y de pura especulación tus candidatos preferidos queden fuera de la contienda.

¿Por quién no votar? Pienso que no votaría por gente que considero que no lleva una trayectoria de mi agrado en política. No votaría por aquellos candidatos que han hecho política y votado en contra de mis principios. No votaría por aquellos candidatos que ya demostraron que siempre están queriendo aumentar el gasto público, que inflan el gobierno con más burocracia, que proponen ideas para una mayor intervención del gobierno en la vida de los habitantes del país, que van contra la propiedad y pertenencias de las personas, que son muy populistas ofreciendo de todo para ganar el voto de los más desafortunados, que no saben explicar que cualquier gasto del gobierno implica que se necesitan ingresos de los ciudadanos a través de impuestos y que si no se recauda lo suficiente no tienen empacho en endeudarse más. Tampoco votaría por aquellos candidatos que tienen la cola machucada (aunque tengan finiquito, si uno tiene esa sensación de que el candidato no es correcto, no se debería votar por él). No votaría por ninguno que quiera hacer más grande el gobierno con más regulaciones y leyes que agobien a los ciudadanos.

Recordemos que el voto es personal. El voto en la primera vuelta ayudará a que el partido de tu preferencia, donde estén mayormente representadas tus preferencias y valores, ocupe algún lugar en el Congreso y se escogerá al alcalde de tu ciudad. El Congreso es importante, ya que es un freno para lo que el Ejecutivo pueda hacer o no, se emiten leyes o se pueden derogar. Interesante sería ver qué candidatos son los que proponen el principio de caducidad de las leyes, que reduzca la deuda pública y se concentre en seguridad y justicia. El verdadero rol del gobierno es garantizar la vida, la propiedad y la libertad de los habitantes del país, y para ello se encarga de las fuerzas armadas y de seguridad, así como de la justicia.

Este domingo, vota consciente, no te dejes presionar y descarta a aquellos candidatos que no van con tus principios. Vota por el de tu preferencia, sin presión de las estadísticas ni de teorías conspirativas ni puras especulaciones.