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Posibilidad de acefalía en el Ministerio Público

García Luna podría encontrar el edificio cerrado y vacío el lugar donde está programada la esperada ceremonia.

Gabriel García Luna y Consuelo Porras se reunieron ayer para realizar los preparativos de la entrega del cargo, según informó en un comunicado el Ministerio Público. Sin embargo, este documento si bien informa de la transmisión, deja un dato suelto: cuál será realmente el día de realizarla. Conocer esto es importante, pues existe la posibilidad de no poder ocurrir porque Bernardo Arévalo informó de la escogencia menos de los cinco días previos al domingo 17, con lo cual no cumple una condición legal pero obviada en siete de los últimos diez cambios de jefatura en el MP. Existe entonces el riesgo de una acefalía, es decir la carencia de un jefe, líder o autoridad e implica un vacío de poder. No sería necesario, pero la actual situación en la práctica lo obliga.

A causa de un error imperdonable, hay posibilidad de no poder realizarse el cambio del domingo en el Ministerio Público.

Al respecto, algunos consideran correcta la existencia de esa duda, por lo cual ese consecuente atraso ocurrirá. Otros están convencidos de no haber motivos, y el cambio es seguro, y otros más esperan dicha duda, por la cual han luchado para causarle un nuevo problema a Arévalo. A nadie sereno le puede quedar vacilación de la existencia de estos grupos dispuestos desde el inicio a hacerlo. Pero no se puede olvidar la serie de errores cometidos por él, causantes de disminución del número de ciudadanos votantes a favor de la campaña. La desconfianza generalizada y creciente en el gobierno y sus acciones equivocadas, así como las críticas malintencionadas, contribuyen a no tener seguridad total del fin de la época del Ministerio Público naufragante.

La desconfianza de las declaraciones escritas u orales provenientes del MP otorga espacio a la duda acerca del cambio dominical. La verdad es una: el equipo de asesoría presidencial tiene en la práctica poca capacidad. Ahora existe la posibilidad, poca o fuerte según quien lo analice, de un cambio en la declaración oficial: el argumento sería fácil de descubrir: el cambio se hará, pero deberán estar cumplidos todos los requisitos legales, y nadie podrá rechazarlo. El objetivo de los adversarios acérrimos de Arévalo es demostrar esta poca calidad de los asesores jurídicos y burlarse por medio de su extensa red de defensores, ya sea voluntarios, o ideológicos o financiados, una forma de ataque justificado dentro de la política marrullera, pero común en el mundo.

El caso es curioso y tiene algunas causas provenientes desde el momento de la creación de las instituciones políticas derivadas desde el momento de haberse creado la Constitución de 1984, y deja un espacio necesitado de ser conocido por los ciudadanos. No tomar en cuenta este artículo legal, es indefendible. El gobierno respondió con un documento con los nombres de los diez anteriores jefes, de los cuales solo tres los presidentes informaron previamente, por lo cual esto resulta ser voluntario. Al no ver la coincidencia de la fecha con el día de la semana se perdió valioso tiempo para no arriesgarse a alguna maniobra evidentemente malintencionada, pero con base. Ante eso, no se puede argumentar en contra porque el señalamiento es sólido.

Según quienes señalan ese yerro, el anuncio del cambio debió ser realizado, esperar cinco días porque las alteraciones de cualquier tipo toman efecto pasado ese lapso, lo cual no puede cumplirse ahora porque el anuncio fue hecho cuando faltaban al menos dos días. Esa será la causa del posible atraso hasta el martes o miércoles de la semana entrante, pero el asunto se complica porque no está considerado en la ley aplicable, donde no se menciona quién ocupará ese puesto temporalmente desde el mismo domingo y cuál es su campo de acción y de decisiones. Nadie ha sugerido qué hacer. García Luna podría encontrar el edificio cerrado y vacío el lugar donde está programada la esperada ceremonia. Ojalá no haya negociaciones de por medio…