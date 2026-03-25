Economía para todos

Precios del petróleo aumentaron la inflación

Las deudas impagables del Banco Central de Nicaragua fueron aceptadas por el Banco de Guatemala.

La brusca elevación de la tasa de interés de los principales mercados internacionales propició una fuga de capitales. El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1979, destacando que la inflación fue del 11.5%. Las finanzas públicas revelaron un estancamiento de los ingresos del Gobierno central y ampliación del gasto público, generando un déficit presupuestal.



La economía creció a una tasa del 4.5% con respecto al logrado en los años más recientes. La inflación fue de 11.5% en 1979, en tanto que la del año anterior había sido de 7.9%. La inflación local fue influida por la nueva escalada de los precios del petróleo en el mercado internacional, así como la generación del proceso inflacionario de los países que proveen bienes y servicios a Guatemala. Se establecieron tasas estacionales de encaje bancario para los depósitos de ahorro y de plazo mayor. Hubo una brusca elevación de la tasa de interés de los principales mercados internacionales. Comentario: propició una fuga de capitales.



La incipiente producción de petróleo local, que alcanzó los 571.3 miles de barriles en 1979, permitió abastecer de combustibles a dos empresas locales. Finalizó la construcción del oleoducto. Lo anterior sustituyó parte del búnker importado. Se registró un fuerte incremento de la producción y exportación de níquel. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.



Tras el triunfo de la Revolución islámica en 1979, el sector energético fue nacionalizado, incluida la estratégica isla Jarg en el golfo Pérsico, que actualmente es noticia. La Madre Teresa de Calcuta recibió el premio Nobel de la Paz. Israel y Egipto firmaron tratado de paz. Margaret Thatcher, primera ministra de Gran Bretaña. Milicianos chiitas ocuparon la embajada de EUA en Teherán. La Unión Soviética invadió Afganistán. Juan Pablo II inauguró en México la III Asamblea del Celam, visitó también EUA.

Se registró un fuerte incremento de la producción y exportación de níquel.



El FSLN derrocó la dictadura de Anastasio Somoza, quien renunció a las 2 de la mañana, asumiendo la Presidencia el doctor Francisco Urcuyo. Luego, Daniel Ortega asumió el mando en Nicaragua. Cuba y Nicaragua se unieron. Cerca de 10 mil refugiados nicaragüenses llegaron a Guatemala, como consecuencia del triunfo del sandinismo. También se desplomó el gobierno del general Romero en El Salvador. El problema político en Nicaragua derivó en un problema económico que se reflejó en el Banco de Guatemala, quien aceptó las deudas impagables del banco central nicaragüense, y cuya solución final fue ingeniería financiera más adelante.



Se produjo el asesinato de los líderes socialdemócratas —no marxistas— Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta. Asesinaron, desaparecieron y salieron al exilio los dirigentes sindicales de Coca-Cola, Banco de Guatemala y Acricasa, respectivamente. Hubo secuestros y asesinatos de empresarios por parte de la guerrilla. Murió ametrallado también por la guerrilla el general David Cansinos, jefe del Estado Mayor del Ejército. Renunció el vicepresidente de la República Francisco Villagrán Kramer, también socialdemócrata.



El cuarto grupo guerrillero, Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (Orpa), salió a la vida pública el 18 de septiembre de 1979, cuando ocuparon la finca Mujuliá en San Marcos. Fidel Castro exigió a los movimientos insurgentes de Centroamérica su unificación. La guerrilla guatemalteca, formada por FAR, EGP, PGT y Orpa, se unificó al año siguiente. Se organizó el Comité de Unidad Campesina (CUC).



La Unesco declaró a Tikal, Quiriguá y La Antigua Guatemala como Patrimonio Mundial de la Humanidad. La Asociación Numismática de Guatemala mandó a acuñar, en oro, una medalla que conmemoró cuatro años de su fundación en 1975. En filatelia, la emisión de sellos fue la siguiente: protección de los bosques. Fauna de Guatemala. Arqueología de Guatemala. Guardia Presidencial. Escudos de las cabeceras departamentales.