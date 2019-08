Preguntas fundamentales para el equipo de gobierno

Faltan 20 semanas y media para el fin de este fantasmagórico gobierno. Los primeros siete días después de las elecciones se caracterizó por los comentarios inmediatos y ahora debe comenzar una nueva etapa, cuya meta sea pensar en posibles complicaciones provocadas por ese largo tiempo entre el 11 de agosto y el 14 de enero. Los análisis serán de dos clases: una, para explicar los numerosos motivos de la derrota de Sandra Torres, y como otro lado de esa medalla, las razones de la victoria electoral de Alejandro Giammattei. Pero esos análisis, aunque valiosos, no dejan de ser una especie de autopsias: explicar una muerte. Se debe, eso sí, tomar muy en cuenta tales razones para la escasa participación, la segunda más más baja desde 1985.

Los otros análisis deben ser dirigidos hacia el presente inmediato y al futuro inmediato y a mediano plazo, centrados en aquello inmediato y también a lo importante por sus consecuencias a mediano y largo plazo. Un ejemplo es la corrupción en la compra de medicinas, sobre todo aquellas dirigidas a madres e infantes con el fin de reducir la desnutrición temprana, causa de daños irreparables. La mayoría de los guatemaltecos no otorgan a este tema su primerísima importancia, preocupados por obtener comida, aunque no tenga calidad. A mediano plazo, la lucha debe dirigirse a mejorar y equipar hospitales y centros de salud. Pero hay otro elemento íntimamente relacionado con el anterior: la cantidad y calidad de las escuelas, sobre todo en las áreas rurales.

Un tema urgente y fácil de realizar es la eliminación de plazas inútiles o fantasmas, y el cierre de entidades estatales “elefantes blancos” como es el caso del Parlamento Centroamericano. Más difícil, pero igualmente fundamental, es eliminar todas las plazas por compromiso para los parientes o los amigos políticos inútiles y corruptos. Es aquí donde el triunfador puede comenzar a ganar la presidencia, luego de haber ganado la elección. El sin duda existente equipo de gobierno debe concentrarse en hacer los listados de acciones prioritarias y, en ese sentido, esos tan largos meses de aquí hasta enero pueden convertirse en plazo útil para hacer la planificación debida y así comenzar a trabajar desde el momento mismo de la toma de posesión.

Creo necesario recalcar en la urgencia de escoger bien al vocero presidencial. Giammattei no debe responder a todas las preguntas, admitir cuándo no sabe la respuesta, y tampoco dar declaraciones ni mensajes por medio de redes sociales. Es una falsa y peligrosa manera de comunicarse con los electores, y lo peor es la imposibilidad práctica de aclarar lo expresado por el presidente. También se debe separar la política de las menciones a Dios, porque estas pertenecen a la teología, la cual es distinta a la conducción del Estado, cuya característica mejor es la de ser laico: independiente de toda organización o confesión religiosa. No significa ser ateo porque esto es negar la existencia de Dios.

Los análisis de esta campaña son útiles, pero más importantes son los referentes al incierto futuro inmediato y mediato. Mario Antonio Sandoval

La tarea de aplicar transparencia en las acciones y decisiones pasa por incluirla en todo. Ayer, el columnista Jaime Barrios Carrillo habló de la causa de la crisis política en “crisis de representación”. Debe haber respuesta a la pregunta individual ¿A quién representa este político? ¿Me representa a mí? Una vez encontrada esta respuesta el preguntársela a sí mismo, Giammattei debe divulgarla para de esa forma afianzar su posición. La falta de esta representatividad es una causa clara del ausentismo, cuyo efecto es restar la legitimidad de la victoria electoral al constituir la mayoría de una minoría: apenas dos participantes de posibles diez, aunque haya multitud de razones. Para el ganador, las repuestas claras son primordiales para no repetir lo mismo.