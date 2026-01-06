Prepararse o quedarse atrás: el desafío tecnológico

Juventud, tecnología y futuro productivo: Guatemala no puede esperar más.

Guatemala inicia un nuevo año con una paradoja evidente: uno de los países más jóvenes de la región, pero también de los que menos invierte en preparar a su juventud para el mundo actual. Más del 60% de la población es menor de 30 años y, aun así, solo una minoría logra acceder y culminar estudios superiores, y menos aún en áreas vinculadas a ciencia, tecnología e innovación. En un contexto global cada vez más digitalizado, esta brecha no es solo educativa; es una amenaza directa al desarrollo del país.

En un país joven y desigual, la formación tecnológica y virtual ya no es una opción de élite, sino una condición indispensable para no quedar excluidos del futuro.

El mercado laboral avanza a una velocidad que no espera consensos ni reformas tardías. Productividad, automatización, análisis de datos, inteligencia artificial, agroindustria tecnificada, logística digital y energías renovables ya forman parte de la economía real. Mientras tanto, Guatemala sigue formando mayoritariamente para empleos que se reducen o se informalizan. El resultado es una juventud atrapada entre la falta de oportunidades y la migración como única salida. No se trata de falta de talento. Cada año, miles de jóvenes guatemaltecos demuestran capacidad, creatividad y disciplina. El problema es estructural: un sistema que no logra conectar educación con empleo ni conocimiento con productividad. Prepararse hoy no es acumular títulos, sino desarrollar competencias: pensamiento crítico, manejo de tecnología, capacidad de aprendizaje continuo y adaptación al cambio.

En este contexto, la educación virtual ha dejado de ser una alternativa marginal para convertirse en una herramienta estratégica. Varias universidades nacionales han desarrollado modelos flexibles, virtuales y con fuerte orientación tecnológica, que permiten a los jóvenes formarse sin abandonar trabajo o comunidad. Entre ellas destaca la Universidad Galileo, líder en educación virtual en Guatemala, con programas en ingenierías, tecnologías de la información, análisis de datos y educación virtual, además de posgrados, maestrías y doctorados especializados; también tiene carreras de Administración Pública en Facti, tan necesarias para modernizar el Estado. Su experiencia consolidada en línea, plataformas digitales robustas y reconocimiento internacional demuestran que la virtualidad puede ofrecer calidad y pertinencia, no improvisación. Otras instituciones también aportan opciones relevantes: la Universidad del Valle de Guatemala apuesta por carreras y posgrados en ciencia de datos y tecnología educativa; la Universidad de San Carlos de Guatemala combina tradición académica con programas tecnológicos en línea; la Universidad Mariano Gálvez ofrece ingenierías y sistemas con modalidades mixtas y virtuales y hay otras alternativas. Estas oportunidades muestran que la formación tecnológica ya no es un lujo, sino una necesidad estratégica para jóvenes que quieren mejorar su empleabilidad y aportar al país. Carreras como Ingeniería Industrial combinan lo técnico con toda la demás formación.

La tecnología no es solo un campo de estudio; es un lenguaje transversal. La agricultura necesita datos; la industria, automatización; la educación, innovación; y el Estado, sistemas eficientes. Cada joven que se forma tecnológicamente no solo mejora su futuro, sino que contribuye al desarrollo y modernización del país. Prepararse exige esfuerzo y disciplina, pero es una de las decisiones individuales con mayor impacto colectivo. Lo importante es formarse, y no caer en la trampa de solo sacar certificaciones, que únicamente enseñan a usar productos comerciales o que son el resultado del esfuerzo por hacer a la gente más técnica pero menos crítica o pensante. Guatemala no puede darse el lujo de desperdiciar a su juventud. Las oportunidades educativas existen más que nunca; el desafío es orientar, acompañar y apostar estratégicamente por la formación tecnológica como política de futuro, no como moda pasajera. La pregunta que debemos hacernos como sociedad es directa y urgente: ¿estamos creando las condiciones para que nuestra juventud se prepare tecnológicamente y transforme el país, o seguiremos dejándola enfrentar el futuro sin las herramientas que este ya exige?

ESCRITO POR:

Samuel Reyes Gómez

Doctor en Ciencias de la Investigación. Ingeniero agrónomo. Perito agrónomo. Docente universitario. Especialista en análisis de datos, proyectos, educación digital. Cristiano evangélico.

