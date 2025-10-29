Economía para todos

Primer acuerdo con el FMI

El Banco de Guatemala dio la bienvenida, en 1960, al recién iniciado Mercado Común Centroamericano.

La Memoria anual y el Estudio económico del Banco de Guatemala de 1960 dieron la bienvenida al recién iniciado Mercado Común Centroamericano, indicando que ese año se caracterizó principalmente por una mayor intensidad de la fundación de nuevas empresas industriales.



El Producto Nacional Bruto calculado a precios de 1950 creció 1.3% anual. La deuda pública al fin de año fue de Q67.8 millones. La deuda aumentó 10.8%.

Se establecieron topes de cartera a los bancos, así como límites de crédito al sector público. Se prosiguió el Plan de Estabilización Financiera aprobado el año anterior, y se suscribió el Convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la obtención del Crédito de Contingencia (stand-by), hasta US$15 millones. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala

En el mundo en 1960, se llevó a cabo la primera conferencia, en Irak, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), quienes una década después aumentaron los precios del petróleo. Independencia del Congo. Conflicto ideológico entre China y la Unión Soviética. Cohete ruso logró llegar a la Luna.

En Centroamérica, el Tratado General de Integración Económica de la región entra en vigor; lo sigue en la actualidad modificado. Banco Centroamericano inició operaciones en Tegucigalpa, Honduras. Se crea la Corporación Centroamericana de Servicios a la Navegación Aérea (Cocesna).

En el resto de América, Brasilia es la nueva capital de Brasil. John F. Kennedy, elegido presidente de EUA; primer presidente católico de esa nación, el segundo fue Joe Biden, elegido en 2020. La cuota de azúcar cubana que ingresaba a EUA se redujo en 95%, lo que permitió, mediante un sistema de cuotas, que Centroamérica se transformara en exportadora de ese producto. Cuba nacionalizó las empresas estadounidenses.

En Guatemala, un incendio de grandes proporciones se desató en el manicomio, conocido como hospital neuropsiquiátrico, situado en la 12 calle entre 1a. avenida y avenida Elena de la zona 1 capitalina. En el siniestro perecieron 151 personas.

Finalización de la ruta del Atlántico. Se creó en el grado de licenciatura la carrera Administración de Empresas, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Usac, única universidad en todo el país; actualmente, la mayoría de universidades privadas imparte esta especialidad. Se crea el Instituto Nacional de Transformación Agraria (Inta). Se funda la Asociación Nacional del Café (Anacafé).

Como rebelión contra el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes, se produjo el levantamiento del 13 de noviembre; lo encabezaron los oficiales Marco Antonio Yon Sosa, Alejandro de León, Luis Trejo Esquivel, Luis Turcios Lima —este último, compañero de banca en primaria en el Colegio Infantes—, y otros. Fue el preámbulo para la formación de la guerrilla guatemalteca en 1962, debido a que esos oficiales organizaron posteriormente lo que sería el primer grupo guerrillero, el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre. El enfrentamiento armado interno se inició en 1962, duró 34 años, y no empezó en 1960. El 30 de abril, la Embajada de Cuba abandonó el país y los asuntos de su cargo quedaron encomendados a la misión costarricense. Se declaró estado de sitio en cuatro departamentos del territorio nacional, que fue levantado el 7 de diciembre.

La emisión de sellos postales fue así: la Cruz Roja Guatemala, y Plaza Italia de Guatemala con la imagen del Monumento a la Loba. Se emitió la moneda de 25 centavos, año curioso en la acuñación. Producto de un dibujo de Ovidio Villeda, en 1960 incluyó el nuevo grabado de una mujer indígena, basado en varias instantáneas de Julio Zadik, fotógrafo que retrató a tres modelos de Santiago Atitlán, Sololá.