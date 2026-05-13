Economía para todos

Programa de reordenamiento económico y social

Se avanzó en el manejo cambiario, estableciendo tres mercados, el oficial, regulado y bancario (libre).

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1986, resaltando el volver al orden cambiario.

En 1986 se adoptaron 16 medidas fiscales, entre impuestos y modificaciones de leyes.

En Guatemala 1986 se logró contener el deterioro que la producción venía manifestando desde 1982, así como estabilizar y en buena medida reordenar la economía del país. Estos fueron los principales objetivos del Programa de Reordenamiento Económico y Social de Corto Plazo que el Gobierno de la República puso en vigencia en el segundo semestre del año (Pres).

La actividad económica medida por el producto interno bruto (PIB), a precios constantes, en 1986 registró una variación de 0%, con respecto de 1985. Tanto el Gobierno como el sector privado efectuaron ajuste salarial a partir del primer trimestre de 1986.

La tasa de inflación promedio del año se desaceleró de 42.0% en junio a 37.0% en diciembre.

Se aplicó una política de liberación gradual de 58 precios tope. La totalidad de la producción de petróleo se destinó al mercado externo.

Se eliminaron los tipos de cambio múltiples. En sustitución, el nuevo régimen contempló el funcionamiento de tres mercados: oficial, regulado y bancario. El pago del servicio de la deuda externa contratada antes del 6 de junio, se cubrió a una tasa de Q1.00 por US$1.00. El mercado regulado fue establecido por la Junta Monetaria en Q2.50 por US$1.00. El mercado bancario de acuerdo a la oferta y la demanda de divisas.

El Banco de Guatemala adquirió valores del Gobierno central y financió a Indeca.

Al finalizar 1986, las tasas de encaje eran de 41% para los monetarios y de plazo menor, y de 13% para los depósitos de ahorro y de plazo mayor.

La carga tributaria fue de 7.1%. Se estableció un Impuesto Extraordinario y Temporal a las Exportaciones de varios productos exportables. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

En el mundo: accidente en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania. EUA bombardea Libia. En América: aviones estadounidenses bombardean territorio nicaragüense.

En Guatemala en 1986 entró en vigor la totalidad de la Constitución Política. Vinicio Cerezo asumió la Presidencia, anunció su política exterior de neutralidad activa y propuso la organización del Parlamento de Centroamérica. Contadora presentó la última versión de su Acta de Paz. Luego se suspendieron las sesiones entre Contadora y los países centroamericanos. Siguió la primera reunión de presidentes de Centroamérica, en Esquipulas, Chiquimula. Se le conoce como Esquipulas 1.

También en 1986 retornó el primer grupo de refugiados. Se creó la Comisión Especial de Ayuda Refugiados (Cear). El Gobierno entregó a campesinos la finca Monte Llano en San Pedro Yepocapa, Chimaltenango. El Congreso aprobó la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos y del Procurador de los Derechos Humanos, y la Ley de Protección al Medio Ambiente.

En numismática, los billetes de Q0.50 muestran en su reverso el templo 1 de Tikal, conocido como el Gran Jaguar, construido cerca del año 734. En filatelia, la emisión de sellos fue la siguiente: Cuerpo Voluntario de Bomberos. Centenario Feria Independencia Quetzaltenango 1884-1984. Bodas de Plata Asociación de Telegrafistas y Radiografistas de Guatemala (ATRG).

El libro digital de mi autoría, que puede solicitármelo, amplía los acontecimientos semanalmente. Envíeme número de WhatsApp: Economía para todos. Tomo II. 1986-1991. La economía durante el gobierno de Vinicio Cerezo. Guatemala. Universidad del Istmo. 2021. 712 páginas.