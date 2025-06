Por la libertad

Reactivación innecesaria del correo estatal

Hace nueve años, el servicio de correos de Guatemala se suspendió, al no renovarse el contrato que se tenía con la empresa Canada Post Corporation, bajo el nombre de El Correo, S. A., que lo administraba. El Congreso no se pudo poner de acuerdo en prorrogar el contrato o volver a la administración por cuenta del Estado y dejó de funcionar. Me enteré ayer, por una noticia en este medio, que el servicio de correos se reactivó, ahora administrado por la Dirección General de Correos y Telégrafos. Considero que es un grave error haberlo reactivado y explicaré por qué.

Guatemala lleva nueve años sin correos y todos los servicios se llevan a cabo por empresas privadas que funcionan muy eficientemente, llevando y trayendo toda clase de cartas, sobres, encomiendas, paquetes y lo que se puedan imaginar, al y desde el exterior. Algunos podrán argumentar que el correo era más barato, pero al ser estatal, por pura naturaleza, el correo era ineficiente y necesitaba subsidios para funcionar. Ineficiente porque, en primer lugar, no hay un dueño que esté persiguiendo utilidades, lo cual es el incentivo para brindar un buen servicio, ser eficiente y competitivo. Las empresas estatales no funcionan buscando utilidades ni dan buen servicio; los costos se incrementan porque se concentran más en las presiones sindicales de aumentos salariales, más cantidad de puestos de trabajo, en vez de enfocarse en el cliente. Las empresas estatales han sido desastrosas en cuanto al servicio al cliente. Recuerdo que tenía que hacer largas colas para poder ser atendido en correos cuando era estatal, al igual que en Guatel (teléfonos) o en la Empresa Eléctrica. Otras empresas estatales fracasadas que recuerdo fueron Flomerca (Flota Mercante de Guatemala), una compañía naviera guatemalteca que ni siquiera tenía barcos; Fegua (Ferrocarriles de Guatemala), que no podía funcionar sin subsidios por mala administración; y también algunas empresas de lácteos que, al final, quebraron o fueron privatizadas por ineficientes. Hospitales y escuelas son otro gran ejemplo de ineficiencias estatales.

Hoy en día, la gente se comunica instantáneamente y de forma casi gratuita a través de correos electrónicos, WhatsApp, llamadas telefónicas por internet, etc. Recuerdo muy bien que en la empresa en que comencé a trabajar se usaban mucho los telegramas y el télex. Con el tiempo, el télex dejó de usarse porque el fax lo sustituyó. Finalmente, hoy en día todo es por medio de comunicaciones instantáneas a través de las redes inalámbricas de internet. Si se necesita mandar algo físico, se hace a través de empresas de correos privados o courier y, en menos de 24 horas, los documentos suelen estar en manos del destinatario. Todo tiene su costo, pero estas empresas privadas compiten fuertemente entre sí. El usuario tiene para escoger.

Desconozco los motivos por los cuales volvieron a abrir la empresa estatal de Correos de Guatemala, pero me temo que no va a poder competir, que será ineficiente y que va a tener que ser subsidiada; es decir, que quienes no utilicemos ese servicio estaremos pagando sus pérdidas a través de nuestros impuestos. El edificio de la zona 1 de Guatemala, donde estaba correos, es una joya y podría servir de museo. Volverlo a utilizar para correos me parece un desperdicio.

¿Por qué el gobierno no se enfoca en lo que es su verdadera función de seguridad y justicia? ¿Cuál es la gana de desperdiciar nuestros valiosos impuestos en actividades que las empresas privadas ya hacen y lo hacen muy bien? El gobierno debe garantizar la vida, la libertad y la propiedad, y para ello debe concentrarse en reforzar los sistemas de seguridad y de justicia. Todo lo demás sobra.