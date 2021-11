Regresando a la normalidad

La próxima semana se cumplen en Guatemala 20 meses de estar oficialmente en este interminable período de pandemia, período en el cual, si nos ponemos a revisar detalles, nos vamos a dar cuenta de que a todos nos ha tocado cuidarnos, cuidar al prójimo, buscar cómo trabajar, buscar cómo estudiar y buscar cómo regresar a la normalidad.

La pandemia nos ha forzado a ser solidarios y creativos, y sobre todo nos ha invitado a unir fuerzas. José Santiago Molina

En el mundo se ha visto que a mayor porcentaje de personas vacunadas contra el coronavirus más apertura en la economía, en la educación y en el entretenimiento. En Guatemala ya hay 3.3 millones de personas vacunadas con dos dosis, lo que equivale al 20% de la población. (Hay 5.4 millones vacunadas con una dosis, 32%). A las vecindades están vacunados con dos dosis México 47%, El Salvador 59% y Honduras 35%, mientras que en los países más poblados del continente, con dos dosis, Estados Unidos 58% y Brasil 58% también. En Europa, los datos de España el 78%, Italia 73% e Inglaterra 69%, por mencionar unos. En Estados Unidos, España, Italia e Inglaterra se ven estadios de béisbol y futbol llenos. En Guatemala hay vacunas y hay vacunados. En las áreas urbanas está el mayor porcentaje de la población vacunada, especialmente en la ciudad de Guatemala donde el porcentaje es similar a los anotados. El problema es el área rural, donde faltan muchos por vacunarse y no es porque no haya vacunas o porque no lleguen las vacunas.

La semana pasada, las empresas Merck y Pfizer anunciaron que están muy cerca de salir al mercado con las píldoras para la prevención del covid. En mi opinión, estamos cerca de terminar el período de pandemia covid-19, ya que hay vacuna, habrá píldoras y, sobre todo, ya se sabe cómo cuidarse, y en caso de contagiarse ya se sabe cómo curar el virus. Eso permitirá volver a la normalidad en buena parte del mundo, y ojalá Guatemala no sea la excepción, ya que es necesario estudiar y trabajar.

He escuchado tantas historias del daño psicológico que el encierro ha provocado a muchos en el mundo. Guatemala no es la excepción. También es claro el efecto que ese encierro provocó en las economías en el mundo y sobre todo en los bolsillos de muchos. En Guatemala, seguramente los más afectados han sido los de la economía informal. La pandemia nos ha forzado a ser solidarios y creativos, y sobre todo nos ha invitado a unir fuerzas para salir adelante. En el caso de Guatemala, los números de crecimiento en la macroeconomía que reporta el Banco de Guatemala y que reportan otras instituciones locales e internacionales son evidentes. Es notorio que la población regresó a la normalidad con algunas excepciones académicas y de giros de negocios. Los datos de la caída drástica de contagiados en las últimas semanas, pero sobre todo de fallecidos desde hace meses, invita que se revise el semáforo y que el Ministerio de Salud revise las restricciones para que pronto volvamos a la normalidad.

Guatemala tiene muchas tareas por delante. El plan que la consultora internacional McKinsey & Company desarrolló para un esfuerzo publico privado va tomando forma. Los 4 ejes empiezan a funcionar. El eje de Infraestructura ya tiene firma de convenio de instituciones privadas y públicas para que así se encamine bien el proyecto Guatemala No Se Detiene que tiene entre otros propósitos la creación de 2.5 millones de empleos en 15 años. Otra gran tarea es ordenar la casa en temas de aplicación de la ley y de la lucha permanente contra la corrupción buscando la transparencia y la eficiencia en el uso de los fondos públicos.

Ojalá que el caso de corrupción en el Insivumeh que el Ministerio Público dio a conocer la semana pasada sirva de punta de lanza para ir corrigiendo los abusos. A la mayoría silenciosa, que es la gran mayoría de ciudadanos, le causa rechazo serio la cosa pública si no se ve transparencia e inversión en el país.