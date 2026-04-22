Economía para todos

Retorno al trueque ante la falta de divisas

Ante la falta de dólares, se optó por el trueque para operaciones específicas.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1983, destacando la creación de la Ley del Impuesto sobre el valor agregado, que hoy genera la mitad de los impuestos de la nación.



La economía tuvo una declinación de 2.7% con respecto de 1982. La inversión del sector privado que se redujo en 23.7%.



Se formó una presa de pagos que el Banco de Guatemala no pudo atender, y se emitieron por primera vez Bonos de Estabilización en dólares de hasta 400 millones. Se firmó con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo de crédito contingente (stand-by).



El Banco de Guatemala financió al Gobierno central, a los bancos, financieras y a Indeca en cantidades importantes, y utilizó recursos del exterior de distintas fuentes de financiamiento.



En lo tributario, se decretó Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), que estableció la tasa del 10%. Sin embargo, dos meses después dicha tasa se redujo al 7%, y se ampliaron las exenciones al impuesto. Hubo modificaciones a otros impuestos.



El déficit presupuestal en relación con el PIB, se situó en 3.2%, menor en 1.5 puntos al coeficiente del año previo de 4.7%. La carga tributaria medida por los impuestos en relación con el PIB fue de 6.3%. La deuda pública aumentó en 11.3%. La deuda interna aumentó en 11.9% y la deuda externa, en 10.4%.



Las reservas netas por segundo año consecutivo fueron negativas en US$25.4 millones. Ante la falta de divisas, fueron autorizadas 25 operaciones de trueque por valor de Q10.7 millones. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.



En el mundo: asesinato en Filipinas de Benigno Aquino. Su esposa, Corazón Aquino, tres años después fue elegida presidenta y restauró la democracia.

Se emitieron Bonos de Estabilización Monetaria en dólares para cubrir obligaciones pendientes de pago al exterior.



En Centroamérica surgió el Grupo Contadora y presentó su propuesta de paz. Había tres países en armas: El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Los presidente de CA aceptaron la propuesta. La ONU apoyó al Grupo Contadora. El Gobierno costarricense proclamó neutralidad perpetua, activa y no armada. Se produjo la invasión estadounidense en Granada.



El papa Juan Pablo II visitó Guatemala y países de América Central, y en Nicaragua lo recibieron muy mal. En Quetzaltenango coronó a la Virgen del Rosario. Falleció el arzobispo metropolitano, cardenal Mario Casariego; su diario personal se envió a la Biblioteca Vaticana. El Ejército realizó la Campaña Firmeza 83. El Ejército depuso a Ríos Montt y nombró como jefe de Estado a Óscar Mejía Víctores, quien hizo muy bien la transición a la democracia actual.



Fue secuestrado por unidades guerrilleras del PGT Pedro Julio García, cofundador, director y gerente general de Prensa Libre. Fue liberado a los 15 días. Se suprimieron los Tribunales de Fuero Especial. Augusto Ramírez Monasterio, sacerdote franciscano, por defender el secreto de confesión de un exguerrillero, ante su negativa firme, culminó en su secuestro, tortura y asesinato.



Se creó el Ministerio de Energía y Minas. Se emitió la Ley de Hidrocarburos. Inauguración de Puerto Quetzal. Se crearon el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos.



En numismática se modificó el diseño de todos los billetes, incluyendo una pirámide estilizada como fondo del busto del personaje en el anverso. En filatelia se emitieron los siguientes sellos: Beato Hermano Pedro. Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Salud. Centenario Iglesia Evangélica. Centenario de los ferrocarriles de Guatemala. Día Mundial de la Alimentación.