Río revuelto, ganancia de vacunadores

Guatemala es un país noble que amortigua los efectos de la corrupción por la nobleza de sus habitantes, los vastos recursos que posee, la diversidad que lo caracteriza y la resistencia natural de su población. En medio de la desolación, aparecen bromas, memes, aprovechamientos, que hacen la vida más divertida, etc. No cabe duda de que en medio de la crisis del covid-19 se manejó eficientemente el caos, el desorden, la desinformación, la inexactitud de los datos con propósitos maquiavélicos y manipuladores. El Gobierno aprovechó para poner a su disposición millonarias cantidades de dinero sin mayor control en las arcas gubernamentales, los burócratas aprovecharon para, como siempre, mamar de las ubres estatales.

Profesional 1ª. línea: “Si alguien me pregunta si me quiero vacunar, la respuesta no es sí quiero, es tengo que hacerlo...” Samuel Reyes Gómez

El manejo de pruebas para detectar el covid-19 se realizó en forma ineficiente, la iniciativa privada aprovechó para ofrecerlas a precios desorbitantes, se cotizó hasta a más de Q3,000 cada prueba, precios que bajaron en la medida en que aparecieron más opciones. Y ahora enfrentamos el desorden en la vacunación. Nadie sabe a ciencia cierta lo que está pasando con las vacunas que fueron donadas. Seguramente muchos políticos y personas influyentes han sido ya vacunados en forma tal que la información, como siempre, ha sido perfectamente oculta. Pareciera que nuevamente se desea generar caos para que la iniciativa privada salga a ofrecer solución. Esta semana se divulgó la normativa para la autorización, importación y distribución de vacunas covid-19 para uso de emergencia por parte del Departamento de Regulación y Control de productos Farmacéuticos y afines del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la que, ante las críticas inmediatas de diferentes sectores, fue retirada de la página web del Ministerio, a pesar de que dice regirá al día siguiente de la publicación en la página. Esto abre las puertas para la negociación de vacunas dentro del territorio nacional.

Sabemos que, ante la nula capacidad del Gobierno para realizar una campaña de vacunación eficiente, una adecuada opción para los ciudadanos que puedan pagarla es hacerlo por la vía privada, lo que mejorará la cobertura a nivel nacional. Pero esto debe realizarse de forma transparente, para evitar especulación y el desbordado aprovechamiento de empresarios inescrupulosos que no dudarán en lucrar con el pesar ajeno. Ojalá que los precios a los que se ofrezcan sean razonables y no desorbitantes, como sucedió con las mascarillas, equipo y utensilios de protección, y las pruebas. La profesional de primera línea C. Cifuentes expresa lo siguiente: “Si alguien me pregunta si me quiero vacunar, la respuesta no es sí quiero, es tengo que hacerlo, cueste lo que cueste, aunque el Gobierno no lo quiera hacer. Urge que privaticen la vacuna, no quiero que mis papás se mueran porque el Gobierno se tardó en su desorden y mal llevar del proceso de vacunación. Ya esperamos lo suficiente para que la vacuna llegue a nosotros masivamente. El manejo de la vacunación por parte del Gobierno ha sido de las peores vistas a nivel mundial, información a medias, información oculta o no dada. Muchos de los trabajadores han mencionado su descontento, y su temor al proporcionar tanta información para los portales web, quieran o no ponerse la vacuna, la información personal debe ser entregada obligatoriamente por todos los trabajadores, información innecesaria como, por ejemplo, número de celular y compañía a la que pertenece. Además, es obligatorio que todos los empleados tengan una cuenta de correo electrónico, cuando muchos de ellos, talvez por su edad, ni siquiera cuentan con un teléfono de tecnología, y mucho menos tienen acceso a una computadora, sin olvidar, algunos, que no saben leer o escribir. Dirección exacta, y… ¿qué pasa si la persona miente porque sabe que está dando información al Gobierno, al cual no se le cree nada o se cree lo peor de él?”