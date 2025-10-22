Economía para todos

Se acudió al FMI para ayuda financiera

El Banco de Guatemala reconoció en 1959 que había problemas ocasionados por desequilibrios fundamentales en la Balanza de Pagos.

Eso se debió a la declinación persistente de los precios del café. En ese entonces, el 86% de las exportaciones lo constituían café, banano y chicle. La economía no estaba diversificada. El Producto Nacional Bruto creció 3% en términos reales; la inversión pública se redujo un 20%, y la inversión privada, en un 3%. Hubo déficit fiscal y la deuda pública se incrementó en un 14%, para llegar a Q68.1 millones. Las reservas monetarias disminuyeron en 20%, hasta llegar a Q24.5 millones.



Los datos económicos anteriores pusieron nerviosos a la Junta Monetaria y al Banco de Guatemala.



Con el objeto de contrarrestar la influencia de los factores externos, se establecieron límites de endeudamiento de los bancos y el sector público con el Banco de Guatemala. Se hicieron gestiones para celebrar un convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Stand by Arrangement, en previsión de cualquier contingencia que afectase la posición cambiaria del país. El convenio se firmó más adelante. Esos temores se mantuvieron hasta el año 1962, cuando el 12 de octubre se estableció el control de cambios total. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.



Desde ese entonces y a lo largo de los años se han firmado varios acuerdos con el FMI, y ha habido tres controles de cambios totales.



En el mundo, en 1959 la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Irak se retiró del Pacto de Bagdad y de la Federación Árabe. Tropas chinas ocuparon Tíbet y el dalái lama se refugió en la India.

En América, el presidente de Cuba, Fulgencio Batista, fue derrocado. Triunfó la Revolución cubana; el presidente Manuel Urrutia se opuso a la influencia comunista y fue depuesto. Se inició el gobierno de Fidel Castro. Savanna K fue el primer buque propulsado por energía nuclear. Alaska y Hawái fueron admitidos como los estados números 49 y 50 de EUA. Cohete ruso logró llegar hasta la Luna, previamente a la visita del jefe de gobierno Nikita Kruschev a EUA.



En Guatemala se fundó el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares. Se creó el Inde. Se fundó el Fydep. Se Inauguró la terminal de autobuses de la zona 4. Se fundó la Cámara de Industria. Se completó la construcción de la carretera al Atlántico que había iniciado el gobierno de Jacobo Árbenz.



Se inició el Mercado Común Centroamericano. Se emitieron la Ley de Fomento Industrial, la Ley de Fomento Agrícola y la Ley de Propiedad Horizontalmente Dividida. El Ejecutivo presentó, por recomendación del Banco Mundial el año previo, un proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta. Se aprobaron los convenios constitutivos del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Asociación Internacional de Fomento y del Banco Centroamericano de Integración Económica.



El Gobierno disolvió violentamente una protesta nacional, encabezada por los maestros, quienes pedían el restablecimiento de las prestaciones logradas en la época revolucionaria. Hubo un voraz incendio en la capital en el Mercado Sur, en la Sexta Avenida y avenida del Castillo, conocido como la Placita Quemada.



La emisión de sellos postales fue así: Carlos Castillo Armas; Naciones Unidas; Marina Mercante de Guatemala; fray Payo Enríquez de Rivera; Belice es nuestro; centenario de la exportación del café (1859-1959); visita a Guatemala del presidente de Honduras, doctor Ramón Villeda Morales, y su esposa.