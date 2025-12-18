Por la libertad

¿Se aleja Latinoamérica del socialismo?

María Corina Machado: Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad.

Las noticias políticas de Latinoamérica en el último mes de este año son alentadoras. El mapa político de la región va cambiando del socialismo al capitalismo. Vale la pena repasar lo que ocurre, ya que será beneficioso para el progreso y la mejora del nivel de vida de los habitantes de esta importante región.

El cambio en el rumbo político de Latinoamérica parece abrir las puertas a un futuro más próspero y con mayor libertad.

A dos años de asumir la presidencia en Argentina, Javier Milei y su equipo han logrado que la inflación interanual pase del 211% en 2023 a alrededor del 30% para este año. Aunque todavía es muy alta, la tendencia ha sido hacia su disminución. Han eliminado enormes déficits fiscales, reducido el tamaño del gobierno y logrado que las empresas estatales con mayores pérdidas tengan superávit, todo esto con un Congreso en contra. Después de las recientes elecciones de medio término, lograron ser la mayor fuerza política en el Congreso, aunque no tienen mayoría. Los peronistas y la izquierda han quedado disminuidos, y lo que les espera a los argentinos en estos próximos dos años es muy positivo, con más apertura al comercio exterior, disminución de impuestos, y recortes en burocracia y gasto público.

En Chile, Antonio Kast, de derecha, ganó por amplio margen las elecciones contra la candidata de izquierda. El Congreso ahora está en manos de una mayoría de partidos liberales. Chile ha tenido los cambios de gobierno más interesantes que uno podría imaginar. De gobiernos liberales han pasado a gobiernos socialistas e intervencionistas y ahora vuelven a gobiernos liberales que confían en el mercado libre con todos sus beneficios. En este entorno, las personas, con las condiciones firmes de un verdadero estado de Derecho, ven garantizados sus derechos individuales a la vida, la libertad y la propiedad, lo que las lleva de nuevo por el camino del crecimiento económico acelerado.

En las recientes elecciones de Honduras, la izquierda perdió abrumadoramente frente a una “derecha” dividida. Aunque aún no se ha oficializado quién es el ganador, parece que la victoria es irreversible en favor del candidato Nasry Asfura. Asfura no es ni de cerca lo que son Milei o Kast, pero lo importante es que la candidata de izquierda ha quedado muy disminuida en estas elecciones.

La otra gran noticia ocurrida recientemente fue la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, un premio muy bien merecido. Ella logró salir de su país de forma peliculesca, a pesar de ser el objetivo número uno del tirano que gobierna allí. Este reconocimiento mayoritario de los principales países democráticos del mundo resalta al presidente verdaderamente electo, Edmundo González, y a María Corina Machado como su vicepresidenta, y rechaza la permanencia de Maduro quien usurpa el poder. Destaco las siguientes palabras de María Corina Machado: “Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acaba de pronunciar un discurso reconociendo la mala situación económica del país, marcada por la escasez de todo, especialmente de alimentos, así como por una alta inflación y falta de energía eléctrica. De nuevo se demuestra que el comunismo es un fracaso; si no fuera por las ayudas externas del pasado, el país ya habría quebrado mucho antes. Algo bueno está por ocurrir en Cuba. Ojalá liberen todo, comenzando por la economía, los mercados y los precios, convirtiéndose en un país que crea riqueza, como lo fue antes de la revolución. El potencial está ahí, en la libertad, y no en la planificación centralizada controlada a fuerza y terror por quienes gobiernan el país.

