Economía para todos

Se eliminó totalmente el control de cambios

El quetzal se devaluó 10% y la inflación de alimentos fue de 19.4%.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1973, destacando la segunda devaluación del quetzal del 10%.

La tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) se situó en 7.6% —año anterior, 5.5%—. La inflación nacional aumentó 14.4% sobre el nivel del año anterior. Los alimentos aumentaron 19.3%. Estos aumentos de precios generaron problemas para el Gobierno de la República.



En 1973, la Junta Monetaria aprobó las siguientes resoluciones: suprimir a partir del 1 de febrero el control de cambios, y en su lugar establecer un control estadístico de las transacciones cambiarias. Ante una segunda devaluación del dólar estadounidense, equivalente al 10%, obligarse a devaluar nuevamente el quetzal en la misma proporción. Establecer una tasa de encaje universal, para todos los depósitos bancarios del público. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.



En el mundo, en 1973, las tropas de EUA abandonaron Vietnam. Cuarta guerra árabe-israelí. Escándalo Watergate en EUA. Golpe de Estado en Chile, encabezado por Augusto Pinochet; el presidente Salvador Allende se suicidó. Se incrementó el precio de la onza troy de oro por primera vez en cuatro décadas; llegó de US$45 a US$100, al convertirse en un commodity y cotizar por la oferta y la demanda. Hoy está arriba de US$5 mil, 50 veces más. La Opep aumentó precios del petróleo y se produjo el primer shock petrolero. Surgió la Organización de Países Productores de Petróleo (Opep). Nacieron los eurodólares. Se inició el aumento de precios a los principales productos de exportación guatemaltecos.



El puente Pantaleón en la carretera al Pacífico fue derribado por las intensas lluvias.; hubo más daños. Se fundó la Cámara del Agro. Se inició el Movimiento de Renovación Carismática Católica. Se crearon el Banco Nacional de la Vivienda (Banvi) y el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (Icta). Octavo Censo Nacional de Población. Se aprobaron los estatutos del Patronato de Acción contra la Lepra.

La inflación aumentó 14.4% de 1972 a 1973. Solo alimentos,19.3%.



En cuanto al enfrentamiento armado interno, a principios de 1973 quedó instalada la Fuerza de Tarea Tigre II, la que, al dar continuidad al trabajo de recuperación del control de la población y sus recursos, logró la erradicación del brote guerrillero. Sin embargo, después de la derrota, los sobrevivientes se desplazaron hacia el norte, buscando la zona montañosa de la Sierra Madre Occidental, para reorganizarse.

También, en 1973, el Gobierno declaró derrotada a la oposición armada y haber cumplido el ofrecimiento del presidente Carlos Arana de pacificar el país. Dos grupos guerrilleros (GEI y MR-13) desaparecieron en forma definitiva y el alto mando militar no tomó muy en serio la actividad del EGP en Ixcán, Quiché, aunque había iniciado operaciones para erradicarlo de esa zona.



Ocurrió la masacre de Sansirisay en mayo de 1973 en la aldea Palo Verde, Jalapa, tras un violento enfrentamiento por un conflicto de tierras activo desde 1771, en la época colonial.



Se produjo una huelga magisterial a nivel nacional, en demanda de mejoras salariales. La cual fue apoyada por trabajadores del ferrocarril y de los tribunales de de justicia, quienes entraron en paro de labores.



En numismática, la Junta Monetaria autorizó a emitir billetes y moneda fraccionaria. En filatelia, la emisión de los sellos fue la siguiente: Homenaje a Simón Bolívar. Centenario de la estampilla de 1871. Año Internacional del Libro. Centenario de la Escuela Politécnica. Homenaje a Eleanor Roosevelt. Segunda Feria Internacional (Interfer). Centenario del Instituto Normal para Varones de Oriente (Invo). La gaceta de Guatemala —año 1729—.