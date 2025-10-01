Economía para todos

Se triplica la inversión pública con Castillo Armas

Además del café y el banano, ya se producía algodón, y se exportaba el chicle y los aceites esenciales.

La Memoria de labores del Banco de Guatemala de 1956 señaló que los precios del café recobraron los bajos niveles del año anterior, debido a la cosecha más pobre del café del Brasil.

Al declararse concluido el estado de guerra con Alemania, se dispuso la venta de bienes expropiados a los alemanes.

El Producto Nacional Bruto aumentó 5.6% en relación al año anterior. Las inversiones del sector público aumentaron casi tres veces en el gobierno de Carlos Castillo Armas. Se exportaban el chicle y los aceites esenciales.

El Banco de Guatemala adquirió bonos del gobierno y tenía en cartera bonos municipales. Se había abierto la Sucursal del Banco Popular, S. A. de Colombia en 1955. En 1956, la Junta Monetaria accedió a la apertura de una sucursal del Banco de América, de San Francisco, California. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

En el mundo, Gran Bretaña lanza operaciones para derrocar al presidente de Egipto. En la URSS, Khruschev inicia proceso de desestalinización; disolución de la Kominform, una organización internacional comunista, fundada en 1947, con el objetivo de agrupar a los partidos comunistas de los diferentes países bajo una misma asociación. Segunda guerra árabe-israelí. Sublevación antisoviética en Hungría. Pakistán se constituye en república islámica. Bomba de hidrógeno que el gobierno estadounidense hizo estallar, descargada desde un avión en vuelo, sobre la isla Namú en el atolón Bikini en el océano Pacífico.

En Centroamérica, inicia operaciones el Instituto Centroamericano de Investigaciones y Tecnología industrial (Icaiti), con sede en Guatemala. Su primer director, Manuel Noriega Morales, expresidente del Banco de Guatemala (1946-1954). Asesinato de Anastasio Somoza García, en León, Nicaragua; empieza el gobierno de su hijo Luis Somoza Debayle (1956-1963). Inicio de la guerrilla en Cuba contra el gobierno de Fulgencio Batista.

En Guatemala, en 1956, entra en vigor la nueva Constitución Política. Mantiene el carácter de anticomunista. Se confirma que los bienes expropiados a las órdenes religiosas por la Reforma Liberal de 1871 se mantienen en poder del Estado. La Constitución reconoció como personas jurídicas a las iglesias de todos los cultos, las cuales podrán adquirir y poseer bienes. Bajo esta norma, la Iglesia Católica pudo recuperar su personería jurídica cancelada por esa reforma liberal. Se establece la primera embajada ante la Santa Sede.

Fundación de Ginsa, fábrica de neumáticos. Primeras perforaciones petroleras, suspendidas en 2025. El gobierno declara que no devolverá las propiedades de alemanes expropiados con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Más adelante, en 1963, en el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes, al declararse concluido el estado de guerra con Alemania, se dispuso la venta de esos bienes. Monseñor Rossell y Arellano renunció a su alta jerarquía en la Iglesia Católica, según dio a conocer Prensa Libre, motivado por las indebidas intervenciones del nuncio apostólico, monseñor Gennaro Verolino, en el gobierno interno del arzobispado. No fue aceptada su renuncia; falleció en 1964. Avión de Aviateca —línea aérea nacional— se estrelló en el cerro Raxón, ubicado en la Sierra de las Minas, Panzós, Alta Verapaz; de las 27 personas a bordo, solo sobrevivió una aeromoza.

Con la estadounidense Compañía Agrícola de Guatemala, que fue objeto de expropiaciones por el decreto 900, le fue devuelta parte de ellas. Se hizo un arreglo económico para que dicha empresa pagara impuestos hasta del 30% de las utilidades, a cambio de retirar el reclamo legal por las expropiaciones originadas por el decreto de la reforma agraria. Más adelante, esa empresa vendió sus tierras en Guatemala, y cambió de manos en EUA. Tuvo mal desempeño económico y el presidente de la misma se suicidó.