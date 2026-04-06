Desarrollo de país

Semilla-Raíces: lo que se inicia mal, va terminando mal

Para muchos de Semilla, el fin justifica los medios.

Antes de las elecciones de 2023, fueron noticia las distintas acusaciones sobre la anómala inscripción del Movimiento Semilla en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremos Electoral en 2019. Las acusaciones se basaban en la falsificación de firmas y la adhesión ilegal de ciudadanos, incluidas personas fallecidas. Su inscripción fue suspendida provisionalmente el 28 de agosto de 2023, posteriormente a la segunda vuelta electoral. En marzo recién pasado, el Registro de Ciudadanos oficializó su cancelación definitiva.

Artículo publicado el lunes 30 de marzo en diario “La Hora”

Hay eventos claves dentro ese periodo de las acusaciones: la investigación, la suspensión temporal y la definitiva. Durante ese periodo fue electo como presidente de la República el candidato de Semilla en segunda vuelta (agosto de 2023), después de un muy cuestionado resultado de la primera vuelta. Con la justificación de defender el resultado, se cerró el país de la libre circulación con bloqueos ilegales de carreteras y de ciudades en el conocido Octubre Negro. Ya en 2024, para la elección de la presidencia del Congreso, el 14 de enero se dio un proceso ilegal que convirtió al diputado Samuel Pérez en presidente durante pocos días. La Corte de Constitucionalidad resolvió poco después sobre la ilegalidad, por lo que llegó el diputado (exdirector de la PNC) Nery Ramos como presidente del Organismo Legislativo tras una nueva elección.

Así se han ido marcando eventos donde en muchos casos ha sido problemático el manejo en el Congreso, ya que, para muchos de ese Movimiento Semilla, el fin justifica los medios, siendo el penúltimo evento la pasada elección de los magistrados en la CC. El último fue durante la semana antes de Semana Santa, cuando le tocó al actual presidente del Congreso poner en su lugar, basado en las normas legislativas, al diputado Pérez. Esto fue cuando estaban en la discusión del subsidio a los combustibles, producto del incremento en el precio del petróleo como consecuencia inmediata del conflicto actual de Oriente Medio.

También asesores del presidente de la República, en mi opinión, no han sido muy efectivos en sus consejos, en varias decisiones que él ha tomado. Destaca haber retirado la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados mediante el acuerdo gubernativo 65-2025, al cual el 31 de marzo la CC dictó sentencia definitiva, indicando que deja sin afecto ese acuerdo y mantiene la reserva, y aclara que nada es superior a la Constitución Política de la República como ley suprema, por encima de cualquier tratado o convenio internacional. Eso, sumado a la sentencia final de la CC sobre que las cuatro secretarías de gobierno (Scep, SCSP, Segeplán y Saas) pierden inmunidad, pone en aprietos a algunos que han servido en esas posiciones.

Seguramente lo que ha tenido muy pensativos al presidente y varios de su gobierno es lo que resume el diario La Hora en el artículo publicado el lunes 30 de marzo. El artículo, titulado “Cómo las acciones de Samuel Pérez fracturaron el oficialismo y activaron al lobby antiembajada”, fue seguido por el editorial del día siguiente, “Información ante todo”, donde anota: “Pérez quiere además exacerbar la lucha de clases como si fuera la receta del cambio y se aferra a defender sus alianzas… pero una vez oficialista, se convirtió en peor de lo que tanto criticó y el presidente nunca quiso ser tan claro en el distanciamiento existente”.

Para cerrar con broche de oro, tuvimos una Semana Santa con precio de combustible alto. En el Ejecutivo no resolvieron un subsidio y quisieron trasladar al Legislativo el problema, buscando Q2 mil millones adicionales al Presupuesto. Conociendo el estado de las carreteras, muchos no salieron de sus lugares de habitación y otros tuvieron que pasar trayectos largos.

Es entendible que cada día es más impopular al gobierno de Arévalo.