Meta Humanos

Si Medellín pudo, Guatemala podrá

¿Cómo hizo Medellín, habiendo sido tan peligrosa, para transformarse en una ciudad turística que enamora a locales y visitantes?

Escribo esta columna desde un avión de Avianca regresando de Medellín a Guatemala, colmado de inspiración y con la convicción de que todo es transformable si somos capaces de transformar nuestras mentes.

Medellín es la mejor prueba de ello, ya que en 1991 era la ciudad más peligrosa del mundo.

Hoy, Medellín es la vitrina más pujante de Colombia y destino turístico mundial;

un caso de estudio que todos los guatemaltecos debemos estudiar para aprender de ellos y hacerlo nosotros, aprovechando el potencial más grande de la Ciudad de Guatemala: los Barrancos.

El 42 % del territorio de nuestra capital son Barrancos. Corredores Biológicos esperando ser valorados y entendidos como un Sistema de Parques y reservas interconectados por puentes Ciclo-Peatonales para darle nueva vida, agua limpia, movilidad sostenible y deleite a la capital de Centro América. En los Barrancos está la gran oportunidad de reinventarnos.

Pero cómo se transforma una ciudad que no funciona en una ciudad metropolitana que sí funcione.

¿Cómo hizo Medellín, habiendo sido tan peligrosa, para transformarse en una ciudad turística que enamora a locales y visitantes?

Una ciudadanía bien informada e involucrada no puede aceptar alcaldes mediocres.

Sistema de Transporte Público Multimodal: Invertir en sistemas de transporte masivo fue la columna vertebral de la transformación de Medellín. La apuesta fue clara: conectar para incluir a todos. El Metro inició en 1995 y hoy mueve diariamente a 800,000 personas, El sistema BRT mueve 160,000 y la red de teleféricos para conectar en las laderas mueve a 40,000 personas. La combinación interconectada de medios de transporte público es la clave.

Cultura Ciudadana y Recuperación de la Confianza: Se apostó por reparar el tejido social con nuevos modelos de aprendizaje ciudadano, educación vial y educación ambiental. Medellín, la más educada.

Enfoque en las Personas y el Espacio Público: La inversión fue dirigida y sostenida en pacificar las calles a través de la construcción de banquetas en toda la ciudad, bicirutas seguras e interconectadas, plazas y parques que abrazan y ponen en valor la naturaleza tropical, han elevado sustancialmente la calidad de vida y con ello la apropiación de la ciudad por parte de los ciudadanos, volviéndola una ciudad metropolitana, hermosa y mucho más segura.

Recuperación de la Cuenca del Río Medellín y Arborización en toda la ciudad: Los Paisas supieron entender el valor vital del agua y el aire para la subsistencia y ha sido un símbolo de recuperación estratégico. Pasó de ser cloaca a un eje de la ciudad. Los árboles son infraestructura verde para la ciudad.

Visión de Largo Plazo, Gobernanza y Articulacion Publico-Privada-Ciudadana:

Nada de lo anterior habría sido posible sin una clara visión urbanista y voluntad política sostenida a lo largo de distintos periodos municipales con alcaldes visionarios y comprometidos con un propósito superior a sus mandatos temporales.

Entre 1992 y 2020, Medellín bajó 96.3% la tasa de homicidios. Pasó de símbolo de narcotráfico a “laboratorio de innovación ciudadana”. La clave fue entender que no bastaba con seguridad: había que atacar la desigualdad con arquitectura, cultura, educación y oportunidades, todo al mismo tiempo.

Medellín, la ciudad de la eterna primavera como le dicen, tiene mucho en común con Guatemala pero la mayoría de guatemaltecos no estaba enterada.

Ahora que ya lo sabemos, tomémoslo como un caso de estudio y seamos intencionales en entender las lecciones de Medellín para exigirles a los servidores públicos en todas las ciudades de Guatemala. Una ciudadanía bien informada e involucrada no puede aceptar alcaldes mediocres.