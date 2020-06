Si no te alineas al canto, eres racista

Mientras la ciudad de Chicago se agitaba con manifestaciones, incendios y saqueos, a raíz de la muerte de George Floyd, durante ese fin de semana ocurrieron 25 homicidios en la ciudad y 85 heridos por arma de fuego, en su mayoría negros a manos de otros negros. La alcaldesa de Chicago es negra.

El colapso de la familia como institución y la victimización del negro como causa política. Fritz Thomas

La forma en que murió George Floyd a manos de un policía es inhumana e inaceptable. ¿Quién era George Floyd? Estuvo encarcelado cinco veces, dos de ellas por asalto a mano armada. La más reciente fue por ingresar a una casa a robar; encañonó con pistola a una mujer negra embarazada, que fue golpeada. Una semana después de la muerte de Floyd, David Dorn, negro de 77 años, defendía la tienda de un amigo; fue asesinado por saqueadores con armas de fuego, durante una manifestación “pacífica”. Jubilado como jefe del departamento de policía de St. Louis después de 38 años de servicio; hombre respetado, con larga carrera sirviendo a su comunidad. El funeral de George Floyd fue transmitido en vivo en las cadenas de televisión y asistieron políticos y altas personalidades mediáticas. Al funeral de David Dorn asistieron su familia, amigos y colegas policías. En todas las manifestaciones se ven pancartas con el nombre y la foto de George Floyd; para David Dorn, nada.

La narrativa de oficio hace creer que el principal problema en EE. UU. es la injusticia social, racismo “sistémico”, discriminación y policías blancos matando negros. Intelectuales negros de alto calibre como Thomas Sowell, Shelby Steel, Walter Williams y Bob Woodson, ven las cosas de manera diferente. Consideran que el principal problema es el colapso de la familia como institución y la victimización del negro como causa política. Se lamentan que la mitología de victimización negra tiene por mártir al arquetipo de George Floyd, en lugar de idealizar a ciudadanos notables como David Dorn.

En 1965, 25% de los hogares negros no contaban con padre en casa. Fue entonces que el presidente Lyndon Johnson declaró “guerra a la pobreza” y el Gobierno empezó a darle dinero a madres solteras, con la condición de que no hubiera padre de familia. Larry Elder, negro, sostiene que a partir de estas políticas las mujeres negras se casaron con el Gobierno y los hombres abandonaron su responsabilidad moral y financiera. Las curvas de asistencia financiera y hogares sin padre crecieron de forma paralela. Actualmente es 75%, con todas las consecuencias sociales negativas vinculadas. Un niño, blanco o negro, sin padre, es cinco veces más probable que cometerá delitos, nueve veces más probable que abandone la escuela secundaria, 20 veces más probable que termine en la cárcel. Es mucho más probable que un joven negro termine en la cárcel por ausencia de padre en el hogar, que por un policía racista. Hombres negros constituyen 6% de la población en EE. UU. y cometen 50% de los homicidios, de los cuales más de 90% son de negros contra negros.

Hay personas racistas y xenófobas en EE. UU., como las hay en todos los países. Pero las instituciones no están inclinadas para desfavorecer a las personas de raza negra. Los negros constituyen 13% de la población en EE. UU. —país que eligió en dos ocasiones a Barak Obama, negro, como presidente. ¿Racismo “sistémico”? Hay problemas sociales complejos que no se resuelven con simplemente etiquetar de racista a quien no se alinee con el posmodernismo e interseccionalidad.

Digo negro en reconocimiento a Larry Elder, quien se declara negro y no afroamericano, ya que dice ser estadounidense y no africano, que nunca ha estado en África ni habla algún idioma o dialecto africano.