Catalejo

Sin planes a largo plazo, no puede haber mejoras

Largo plazo significa en la práctica unos veinte años en todos los temas cuya ausencia significa el atraso actual del país.

Largo plazo significa en la práctica unos veinte años en todos los temas cuya ausencia significa el atraso actual del país y afecta el derecho ciudadano de ser respetado tanto en lo individual como en lo colectivo. Significa el compromiso obligatorio de continuarlos y de ser posible terminarlos por los cinco gobiernos de ese plazo, independientemente de sus tendencias ideológicas. Significa crear una serie de condiciones para quienes reciban la responsabilidad de realizarlos. Significa responsabilidad penal y condenas por obras mal hechas o decisiones cuestionables. Significa planificarlos por ciudadanos con características de educación y experiencia en los temas. Significa crear un consejo de notables, quienes sean un tribunal de honor y de control.

Las necesidades del país se arreglan a largo plazo, con planes cuyo cumplimiento es obligación de distintos gobiernos.

Significa planificar el orden de realización de lo necesario, no solo en obras físicas sino en decisiones causantes de problemas nacionales. Significa, por ser ese tribunal de honor, el despido de funcionarios corruptos, venales. Significa una constante información a los ciudadanos para saber el porqué de esas consecuencias. Significa tener funcionarios suplentes para sustituir de inmediato a los expulsados. Significa analizar las decisiones de entidades relacionadas con las leyes, como las cortes Suprema, de Constitucionalidad. Significa crear castigos legales o expulsiones para quienes tomen decisiones absurdas o considerar al concepto de autonomía como una carta blanca. Significa también responsabilidades legales para huelgas sin autorización.

Significa no aplicar todo esto solamente para los funcionarios públicos, sino también al sector privado, porque su enorme importancia para el país solo se afianza con el cumplimiento de las leyes. Significa, además y sobre todo, corregir las decisiones, y dar la corresponsabilidad de las consecuencias de complicidades con la corrupción, ahorro peligroso de costos, atrasos injustificados. Significa juzgar y condenar a quienes provocan muertes por las razones indicadas, y pagar una indemnización obligatoria y elevada a viudos y huérfanos. Significa separar de la sociedad a los delincuentes, sobre todo si han reincidido en sus hechos criminales. Significa respetar por encima los derechos humanos de las víctimas, y en segundo plano los de la delincuencia.

Significa aceptar el derecho ciudadano de ser respetado, de no temer si sale a la calle a trabajar o si utiliza el servicio de transporte ya sea público o privado. Significa aceptar esta tragedia no como utopía, sino aceptación de la realidad del país, cuyo prestigio y orgullo ciudadano se derrumba a diario y por eso pasado un tiempo trata de escapar, arriesgando su vida en un viaje hacia el norte donde no sólo puede perder la vida en la jornada, sino sufrir toda clase de vejámenes crueles y desalmados por los traficantes de personas. No hay ninguna garantía de no sufrirlos por las autoridades cada vez más inhumanas de las fronteras. Esto lo sufren las mujeres jóvenes, blanco además de los narcos. Significa adaptarse a las realidades actuales, exigir responsabilidad.

Como conglomerado social, los guatemaltecos debemos ver nuestra amarga situación en todos los campos, sobre todo político y económico, no como resultado de mala suerte, sino de la irresponsabilidad mezclada con algo de estupidez (incapacidad de aplicar el sentido común). Esta mezcla se presenta entre las élites politiqueras y en varios sectores: económico, cultural, religioso, deportivo, educativo, unificados en la falta de planificación a largo plazo y también en el favoritismo, la corrupción, la ceguera de grupos sociales específicos. Mencionarlo no significa traición o mala fe, sino ayuda. Equivale a cuando un médico informa al paciente de qué debe hacer para no morir. No es agradable, pero al ocultarlo sí incumple su tarea profesional.