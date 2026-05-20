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Surge el IUSI en el paquetazo fiscal

La Reforma Fiscal de 1987 provocó un paro empresarial de cuatro días en todo el país.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1987, destacando que la inflación fue de 12.3% (42% el año anterior).

En Guatemala la economía registró un aumento del 3.1%. La inflación se situó en diciembre de 1987 en 12.3% (42% el año anterior). El tipo de cambio en el mercado bancario fue de Q2.62 por US$1.00 (Q2.54 el año anterior). La carga tributaria fue de 8.2% (7.1% en 1986).

Solamente 13 artículos, de una lista anterior de 59, quedaron sujetos a control de precios.



El Banco de Guatemala adquirió bonos del Tesoro y concedió créditos a los bancos y financieras. El crédito al sector privado otorgado por el sistema bancario creció 26.5% respecto del año anterior. Se autorizó al IGSS el mantenimiento de depósitos monetarios en los bancos del sistema. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.



En el mundo, en 1987, Gorbachov propuso al Comité Central democratizar el Partido Comunista.

Se introdujo por primera vez el impuesto único sobre inmuebles (IUSI).



En Guatemala, en 1987, se suprimió el Fydep, se emitió la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, y se estableció la Confederación Nacional Campesina (CNC). Girón inició invasión de tierras en la aldea Bolivia, en Santo Domingo, Suchitepéquez.



Los presidentes de Centroamérica, en agosto, firmaron en la Ciudad de Guatemala el plan Arias, conocido como Esquipulas 2, relacionado con los enfrentamientos armados en la región. Se llevó a cabo en septiembre el paro nacional empresarial, acordado por el Cacif, como manifestación de protesta y resistencia pasiva a la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo; duró cuatro días y fue conocido como el rechazo al “paquetazo”, nombre que popularicé. Después se aprobaron reformas a las 12 leyes tributarias. Se introdujo por primera vez el Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI).



En septiembre de 1987 se formó la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), presidida por monseñor Rodolfo Quezada Toruño. Se llevó a cabo la reunión en El Escorial, España, entre militares y representantes de la URNG. El Ejército lanzó la ofensiva de fin de año, principalmente en la región de Ixcán, Quiché. La URNG explotaba su fortaleza en el campo internacional y en el movimiento de masas, así como pretendía lograr el reconocimiento internacional del conflicto armado interno. Sin embargo, la presión militar impidió que la URNG se colocara en una posición de igualdad con el Estado guatemalteco. La URNG, en Chiapas, estableció una radio clandestina, con el nombre La voz popular.



Los burócratas del Estado —no del magisterio— realizaron huelga de labores, que terminó al firmarse un documento que contenía las bases de entendimiento. En diciembre se formó la Unión de Acción Sindical y Popular (Uasp).



En numismática, los billetes de Q100 muestran, en su reverso, el edificio de la Universidad de San Carlos de Borromeo de La Antigua Guatemala, que en 2026 cumple 350 años y será objeto de un billete especial. En filatelia, la emisión de sellos fue la siguiente: XXV aniversario de la Facultad de Arquitectura de la Usac. XL aniversario de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci). Planta hidroeléctrica de Chixoy. Bicentenario del Colegio San José de los Infantes. Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlal). Festival Folclórico de Cobán. IX Juegos Panamericanos. Diez autores guatemaltecos. Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.



Si desea conocer el relato de la política económica 1986-1987, escrito por quien fue en esos años presidente del Banco de Guatemala, Federico Linares, solicítemelo. Preferible si envía número de WhatsApp.