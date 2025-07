Por la libertad

Temblor: un recordatorio de vulnerabilidad

Cada uno es responsable de cuidarse y cuidar a los suyos. ¿Está Ud. preparado?

Hace dos días tembló en Guatemala. El sismo se sintió fuerte, y mucha gente se asustó; la población fue evacuada de los edificios. Me encontraba en el tercer nivel de un edificio cuando todo comenzó a moverse. Fue un temblor más, como tantos otros, seguido de otro que sí se sintió con mayor fuerza y ruido. A diferencia del terremoto de 1976, esta vez estaba tranquilo y no me asusté. Quizás porque estaba más preparado y tenía conocimiento de qué hacer en caso de un terremoto, y al notar que no se fue la energía eléctrica, no me preocupé.

Fueron varios temblores, pero los dos más fuertes ocurrieron uno a las 3 p.m. de 5.2 grados en la escala de Richter y el otro, más fuerte, a las 3:41 p. m., con magnitud de 5.6. Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), se activó la falla de Jalpatagua, cuyos efectos se sintieron en Amatitlán, Mixco, Antigua Guatemala y Villanueva. En la capital se sintió fuerte por la cercanía del epicentro. Las áreas más afectadas fueron las poblaciones al borde del volcán de Agua, donde ocurrieron deslaves y algunas paredes de adobe se cayeron, así como otras estructuras mal construidas. Al momento de escribir, ya hay seis fallecidos en Santa María de Jesús, según el alcalde del lugar.

Guatemala es un país de sismos. Desde pequeños nos enseñan a estar preparados para estos casos, especialmente después del terremoto del 4 de febrero de 1976. Ese sismo fue de 7.5 de magnitud en la escala de Richter y duró casi un minuto. Ocurrió a las 3:01 a. m., y prácticamente todos estaban en sus camas. Por ello, considero que la cifra de fallecidos fue más alta, 23 mil, que si hubiera sido de día. El problema principal fue con las casas de adobe, que se desmoronaron con facilidad. Quizás yo no contaría esta historia de haber sido de día, pues el aula del colegio donde estudiaba quedó aplastada al caerse el piso superior. Ese terremoto sí me asustó, especialmente al escuchar el ruido de cosas cayendo al piso.

Guatemala está en una zona geológicamente activa, ya que hay tres placas tectónicas: la del Caribe, la de Norteamérica y la de Cocos. Existen muchas fallas, incluidas cuatro principales: la del Motagua, que se activó en 1976; la de Paxil, la de San Vicente y la del Polochic. También está la de Jalpatagua, que se activó hace dos días y está entre las placas del Caribe y la de Norteamérica. Por la cercanía a la ciudad, el temblor se sintió fuerte.

El temblor de hace dos días fue un recordatorio a estar preparados porque puede ocurrir uno más fuerte, un terremoto algún día no tan lejano. Lo más importante en esta zona sísmica es no perder la calma y conocer los lugares en donde uno se puede proteger en caso de un fuerte temblor o terremoto. Considero importante que todas las familias traten de encontrar cuál es el lugar seguro en sus hogares y las rutas de evacuación. Hay que explicar que con calma, pero sabiendo lo que uno hace, podrán evitar accidentes. Si se está en un edificio, lo adecuado es buscar lugares seguros y luego evacuar por las escaleras de emergencia, no por los elevadores. Muchos de los accidentes ocurren por el pánico más que por los efectos del sismo. A diferencia de lo que ocurrió en 1976, hoy hay mejores construcciones en el interior del país. Pocas casas son de adobe y las estructuras son más fuertes y seguras que antes, por los materiales que se utilizan. Lo malo es que estamos sujetos a muchos deslaves por el tipo de suelo que hay en muchas de nuestras montañas, y muchas viviendas en mayor riesgo están a las orillas de los barrancos. Cada uno es responsable de cuidarse y cuidar a los suyos. ¿Está Ud. preparado?