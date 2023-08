La victoria del domingo fue una fiesta para votantes a favor de Bernardo Arévalo,‭ ‬y los dos días siguientes hubo cierta‭ “‬goma‭” ‬política.‭ ‬Es natural.‭ ‬Pero ahora se debe colocar a ese logro en su verdadera dimensión,‭ ‬porque aún existen numerosos y arriesgados escollos en espera,‭ ‬entre los‭ ‬154‭ ‬días faltantes para el‭ ‬14‭ ‬de enero a las‭ ‬14.‭ ‬En términos futbolísticos,‭ ‬se ganó el campeonato pero aún no se ha recibido la copa.‭ ‬Entre las numerosas lecciones de esta campaña electoral,‭ ‬sobresale el despertar del voto joven,‭ ‬acostumbrado a la tecnología actual y ahora interesado en conocer la manera cómo se hace la politiquería en Guatemala,‭ ‬con el objeto de cambiarla.‭ ‬Los políticos a la antigua se chocaron con una realidad para la cual no estaban preparados. Otro efecto es el convencimiento ya generalizado y aceptado de la urgencia de realizar cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos,‭ ‬de las condiciones para crear partidos,‭ ‬del abuso de los amparos,‭ ‬del número máximo de participación de quienes han sido derrotados en las urnas,‭ ‬y así una larga lista de temas adicionales.‭ ‬Este análisis y sugerencias de cambios necesitan ser sugeridos por un equipo de abogados,‭ ‬pero también de conocedores de otras ramas del saber humano e incluso ciudadanos comunes,‭ ‬cuyas sugerencias tienen fuerza cuando emanan del sentido común,‭ ‬como fue el caso de la original Constitución de‭ ‬1984.‭ ‬Se han abierto numerosas puertas a distintos temas de discusión.

A un nivel más profundo,‭ ‬algunos conocedores del Derecho consideran inválida la elección porque hubo errores o incluso mala intención de los fundadores del partido ganador.‭ ‬Esta discusión pertenece al campo de la ética,‭ ‬y parte del criterio deontológico,‭ ‬es decir,‭ ‬el tratado filosófico de los deberes,‭ ‬lo cual significa no importar las consecuencias como base para calificar y separar a lo bueno de lo malo,‭ ‬como sí lo hace la teleología,‭ ‬cuyo criterio declara a algo bueno o malo según sus consecuencias.‭ ‬Con criterio deontológico,‭ ‬en Guatemala no debería haber habido elecciones,‭ ‬con el efecto de otra división.‭ ‬Si las autoridades están libres de sospecha,‭ ‬la voz de esa minoría de participantes,‭ ‬45%,‭ ‬al aceptarse afectaría al país tanto dentro como fuera,‭ ‬donde las razones no serían aceptadas.

En las dos últimas elecciones el voto en contra fue dirigido a Torres y en la actual pasó lo mismo,‭ ‬pero se agregó a esto el rechazo a la corrupción desbocada e imparable y a la burla de la ley,‭ ‬utilizada como instrumento de venganza política.‭ ‬Según el positivismo legal‭ ‬debería hacerse porque niega el derecho natural,‭ ‬o sea el conjunto de normas ético-jurídicas primarias de validez universal.‭ ‬Pero las posibles consecuencias son demasiado serias,‭ ‬encabezadas por afianzar o crear la desconfianza en el sistema legal.‭ ‬La preocupación porque se legisle para complacer a la población,‭ ‬se equipara con la de arriesgar hasta la existencia del país,‭ ‬si las posibles,‭ ‬aunque no inevitables acciones populares primero espontáneas,‭ ‬luego son infiltradas por mareros ideológicos.

Sin duda,‭ ‬es tema fascinante para la discusión filosófico-académica,‭ ‬pero también por su actualidad,‭ ‬aunque sea casi imposible cambiar la decisión de quienes ya la han tomado.‭ ‬Este voto popular no fue una acción,‭ ‬sino una reacción al hastío,‭ ‬la corrupción,‭ ‬la burla a las leyes,‭ ‬las güizachadas.‭ ‬En ese sentido Arévalo fue el recipiendario y ahora le toca demostrar si tiene un panorama completo de la realidad nacional.‭ ‬La exigencia por cumplir una ley de esas posibles consecuencias en un momento crucial como éste,‭ ‬no parece‭ ‬ser el origen de temor ante el fin del sistema jurídico,‭ ‬mancillado por tantos años.‭ ‬Una elección no puede ser anulada cuando ya se saben los resultados,‭ ‬pues además los votantes fueron de buena fe a las urnas,‭ ‬demostrando así una confianza ahora en peligro.