Terremoto de San Gilberto en 1976

Para financiar los daños del terremoto, se emitieron y negociaron bonos denominados del Tesoro de Reconstrucción.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1976, destacando los aspectos económicos del terremoto de San Gilberto del 4 de febrero de 1976.

Fue notoria la capacidad de reacción de la sociedad guatemalteca para enfrentar los efectos del terremoto.

El presidente del Banco de Guatemala resaltó la capacidad de reacción de la sociedad guatemalteca, para enfrentar los efectos de una de las peores catástrofes naturales registradas en América Latina.

Agregó que la actividad productiva del país evolucionó a un ritmo de 7.6% en términos reales —la tasa de expansión más alta en lo que va de la presente década—, registrándose a la vez una desaceleración del proceso inflacionario. La inflación fue de 10.7% anual en el año. Las exportaciones aumentaron el 8.1% en términos reales.

La Memoria incorporó un apartado extraordinario que se titula “Los principales problemas que planteó la puesta en marcha del proceso de reconstrucción”. Indica que la infraestructura productiva sufrió daños, al afectarse seriamente algunas vías de comunicación estratégicas, en uno de los principales puertos para la entrada y salida de productos del país. La Memoria no menciona el nombre, pero se refiere a Puerto Barrios.

El Gobierno de la República había preparado un estudio titulado “Marco global de compatibilización del proceso de reconstrucción con el plan de desarrollo 1975-1979”, elaborado conjuntamente con la Secretaría General del Consejo de Planificación y el Banco de Guatemala, en septiembre de 1976. El Gobierno quiso encajar el proceso de reconstrucción dentro del plan quinquenal mencionado. De tal manera que, al evaluar los daños ocasionados por el terremoto, se pudiera continuar con el plan normal de inversión pública. Y esa fue la ruta que se siguió.

Para financiar los daños del terremoto, se emitieron y negociaron bonos denominados del Tesoro de Reconstrucción, cuya adquisición fue obligatoria para las empresas y las personas individuales. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

Vietnam adoptó el nombre de República Socialista de Vietnam. Falleció Mao Tse-tung. Nacionalización de la industria petrolera en Venezuela.

El sacerdote Guillermo Words, director de la cooperativa Ixcán Grande, falleció en accidente aéreo. Fundación del Insivumeh. Se autorizó al Banco Internacional, S. A., para iniciar operaciones.

El terremoto de San Gilberto, originado en la falla del río Motagua, causó daños en todo el país, y cuando se llevaba el conteo de 25 mil fallecidos, se suspendió la cuenta. Causó 76 mil heridos, 50 mil inmigrantes y 10 colonias nuevas en la capital. En los primeros días no se sabía exactamente qué había ocurrido, hasta que el presidente de la República, general Kjell Eugenio Laugerud García, comenzó a brindar reportes nocturnos sobre las visitas que hacía a los lugares más golpeados por el sismo.

Se dieron varios conflictos laborales. Se creó el CNUS a partir del conflicto laboral alrededor del sindicato de trabajadores de la Coca-Cola. Varias empresas tuvieron estos conflictos: Iodesa en Escuintla, Incatecu, Ginsa, empresa de transportes Tursa, Banco de los Trabajadores. Los empleados públicos de la salud iniciaron paros y otras dependencias se movilizaron.

El año 1976 cerró con acciones guerrilleras en las áreas rural y urbana, la mayoría reivindicadas por el EGP, causando muertes e iniciando quemas de fincas y 12 avionetas en Tiquisate, Escuintla.

En numismática, la Municipalidad de Guatemala acuñó medallas en conmemoración a los 200 años de la Ciudad de Guatemala de la Asunción. En filatelia, la emisión de sellos fue la siguiente: Terremoto en Guatemala. Club Rotario Ciudad de Guatemala. Bicentenario de la Independencia de EUA. Centenario de la Escuela de Ingeniería (1879). Cincuentenario de la moneda quetzal.