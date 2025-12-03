Catalejo

Todas las decisiones deben ser conocidas

El gobierno descuida por completo la información y explicación de sus decisiones, con quién o cuál entidad las toma.

Para nadie es un secreto la reducción de la popularidad del gobierno, en especial de Bernardo Arévalo y sus más cercanos y realmente poco capaces colaboradores, por haber sido escogidos casi exclusivamente entre los integrantes del extinto partido Semilla. Esta situación se ve aumentada por la gran cantidad de ataques y defensas por medio de redes sociales tanto de tendencia derechista como izquierdista, una división en realidad imposible de encontrar, junto con el significado de esos términos. Quienes se identifican como participantes en esa división casi siempre carecen de una idea clara de su verdadero significado y alcances. A eso se agrega en casi todos los casos de dónde provienen los fondos, cuya oscuridad es francamente clarísima, aunque parezca contradictorio.

La compra desconocida de acciones del banco identificado con siglas CAF, abre más sospechas de la ciudadanía.

La constante llovizna de esa confrontación se caracteriza por no conocerse públicamente en muchos casos el ya mencionado origen del dinero, así como la identidad de quienes hablan vociferando, mintiendo, exagerando en ambas direcciones ideológicas. El resultado es la confusión ciudadana, acompañada de hastío, repugnancia y desinterés. La mezcla de todo esto hace avanzar la inevitable posibilidad de una participación escasa y hasta mínima en las siguientes elecciones del 2027, aumentada por la ya existente y absurda cantidad de dizquepartidos politiqueros creados con la única intención real de un enriquecimiento súbito si tienen la suerte de obtener al menos un 5% de los votos o de colar a alguno de sus miembros como diputado.

El gobierno descuida por completo la información y explicación de sus decisiones, con quién o cuál entidad las toma. El ciudadano común no tiene obligación de saber el significado de siglas de instituciones desconocidas para la población. Ayer, por ejemplo, Guatemala adquirió 2,817 acciones de una entidad poco conocida con base en Caracas, llamada Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con iniciales CAF, nacida en 1970 con España y Portugal, 22 países accionistas latinoamericanos y con presencia en todo el istmo, menos Nicaragua, además de 13 instituciones privadas. Las dudas surgen por la obligación de sacar 40 millones de dólares de las reservas internacionales del Banco de Guatemala, pero este no tiene control de su uso.

A las pocas horas de conocerse el acuerdo del CAF, sobresalieron diversas críticas y dudas. El vicepresidente del Banguat recordó la prohibición constitucional para un préstamo al gobierno proveniente de esa entidad financiera, porque actuar de esa manera, sin duda pronto provocará depreciación del quetzal, un fenómeno económico acompañado de inflación casi increíble causante de soluciones nunca exitosas, incluyendo la del gobierno actual. No se puede negar la estabilidad de nuestra moneda desde su creación, aunque en la actualidad haya llegado a 7.5 por dólar. Otro experto considera indispensable analizar la realidad tangible en asuntos como sus tasas de interés y la cantidad de préstamos en mora. Lo temo: no se ha realizado nada de eso.

Los motivos de las decisiones sobre asuntos solamente conocidas por personas expertas, deben ser obligatorias y explicadas en términos simples de entender pero al mismo tiempo lo suficientemente exactos. Hacer esto es difícil, y aunque no parezca, es mucho más fácil complicarlo todo sobre la base de dar la impresión de presentar criterios técnicos aunque no se entienda. Ejemplo: “Dolor en el músculo esternocleidomastoideo” en vez de “dolor en el cuello”. Obviamente se puede explicar más, pero al menos se sabe dónde queda. Lo mismo sucede con los términos de los préstamos o condiciones bancarias, sobre todo cuando se mezclan con las inversiones de dinero de los impuestos.