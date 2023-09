Trompabulario afecta emisión del pensamiento

La palabra trompabulario no existe, pero es necesario crearla para diferenciarla de vocabulario, en su sentido de conjunto de palabras conocidas o utilizadas conocidas por alguien. Proviene del término voz y se relaciona con el habla, facultad humana necesitada del uso de la boca. Trompa, por su parte, define la cavidad de los mamíferos para comunicarse: ladrar, rebuznar, maullar, etcétera. Es también un despectivo de boca, y una de sus definiciones es “labios de una persona, especialmente cuando son prominentes”, de donde viene el adjetivo de trompudo. Trompabulario también implica falta de elegancia, cultura ni respeto al prójimo, pero irónicamente no puede ser rechazado, aunque no sea defendido, por ser una forma de la constitucional emisión del pensamiento.

En las últimas semanas, muchos mensajes políticos son buenos ejemplos del trompabulario en el uso del lenguaje. Mario Antonio Sandoval

Es allí donde el tema adquiere interés porque esta libertad, una de las causas del sacrificio y de la pérdida de la vida de tantos hombres y mujeres a lo largo de toda la Historia, lleva en sí la conveniencia de emplearla con su implícita responsabilidad. Como todas las demás, esa libertad no es absoluta. Por ello tiene en los tribunales de imprenta los lugares donde pueden acudir quienes son víctimas de mentiras, insultos o acusaciones de delitos o de crímenes. Pero el empleo del vocabulario soez, calificado también de grosero, indigno, bajo, chocarrero, tiene además la característica de demostrar no solo escasos conocimientos del lenguaje, sino sobre todo un muy reducido universo personal de las 93 mil palabras del español, de ellas 15 mil americanismos.

Por aparte, la humana expresión del pensamiento puede ser hablada o escrita. La diferencia principal consiste en la posibilidad de mensajes abruptos, irreflexivos, irrespetuosos, coléricos y hasta irracionales. El lenguaje escrito tiende a ser reflexivo, al haber algo de tiempo para escoger aquellas palabras cuyo significado manifiesta mejor una idea. La emoción, ira o exabrupto pueden estar presentes en ambas formas de expresión, pero —como se dice— a las palabras se las lleva el viento, y lo escrito permanece por siglos, aunque no es posible identificar con la lectura la emotividad positiva o negativa de lo expresado. Esto sí está presente en los mensajes hablados y escuchados, sobre todo si se acompañan de gestos y otros signos de aprobación o negación.

Los mensajes políticos escritos y las columnas periodísticas se parecen en ser mejores mientras sean cortas y con lenguaje sereno. Esto último no excluye la profundidad del mensaje ni la dureza de la crítica, a veces despiadada pero envuelta en lenguaje sereno. Recurrir al insulto, afrenta y lenguaje soez demuestra escasa capacidad de expresión escrita y sobre todo debilidad en la argumentación, urgida entonces de despertar y centrar en las vulgaridades el interés de algún tipo de lectores superficiales. Pero logran el desinterés y el rechazo entre quienes esperan un mensaje con fondo, derivado de ideas propias o de pensadores, y así ampliar su conocimiento o profundizar sus propios criterios y así ayudar a su maduración intelectual y a su pensamiento.

El tema viene al caso porque como consecuencia de criterios contrarios al respecto de todo lo ocurrido antes, durante y después de la tan lamentable campaña electoral y de la declaratoria de presidente y vicepresidente de Guatemala, a través de las redes sociales, especialmente, han proliferado críticas firmadas con las características antes mencionadas, pero también otras muchas manchadas por el anonimato. Esa cobardía derrumba o debilita los puntos de vista, aunque tengan validez. Censuras de este tipo, para ajuste trompabulescas, son las peores. Algunas dicen falsedades totales y otras mentiras, afirmaciones falsas. No hay mentiras a medias ni medias verdades. Algo es cierto o es falso, aunque a veces puede calificarse de exagerado, parcializado o incompleto.